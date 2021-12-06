Общественника ужаснула ситуация в поликлинике Улан-Удэ

После увольнения педиатра дети и их родители толпятся в огромной очереди



Общественник Антон Котенко поделился в соцсетях фотографиями и видео из детского отделения поликлиники №6 в Улан-Удэ. На кадрах видно, как коридор медучреждения буквально заполнен очередью из родителей и детей.

По информации Котенко, еще несколько месяцев назад из поликлиники уволился педиатр, с тех пор прием ведет одна заведующая.



«Уже 6 месяцев, судя по жалобам, которые до меня доходят, нет педиатра. А министр находится тем временем в отпуске, а не решает насущные вопросы. Так кто виноват в этом, пациенты? Или бедные врачи, эта самая заведующая, которая сейчас несколько функций выполняет, так ещё и неизвестно, сколько сможет тащить на себе такую нагрузку?», - задается вопросам общественник.



По словам Котенко, в оттоке медицинских кадров из больниц республики многие винят самих врачей, которые из-за денег и в поисках лучшей жизни переезжают в другие регионы. Однако общественник считает, что это лишь следствие, а не причина ситуации.



«Может причина в том, что медицинские кадры никто не ценит, повышают более покладистых или имеющих родственные связи, а не более профессиональных! Как следствие, молодые и успешные востребованы в других регионах. А у нас сейчас наблюдается вот такая ситуация, когда педиатр уволился и целая 6-я детская поликлиника держится на одной заведующей!», - полагает он.



В комментариях пользователи соцсети сообщают, что схожая ситуация складывается и в других медучреждениях.



«В Иволгинской поликлиники такая же песня». «Сотниковской амбулатории тоже самое творится. Родители с детьми по 4 часа в очереди стоят, чтобы попасть на прием к педиатру». «В 102-м квартале новая амбулатория и один педиатр на все сотые квартала! Такую тенденцию наблюдаю четвёртый год. Жаль врачей, которые работают и наших детей которых осматривают впопыхах», - пишут комментаторы.



Напомним, по официальным данным, сейчас в Бурятии не хватает 332 врачей и 312 средних медицинских работников. Наиболее «дефицитными» остаются участковые педиатры – требуется 51 врач, участковые терапевты - 36, врачи общей практики - 27, анестезиологи-реаниматологи - 42, офтальмологи - 23, инфекционисты - 15, дерматовенерологи - 11.



На днях власти республики сообщили



Фото: с личной страницы Антона Котенко По информации Котенко, еще несколько месяцев назад из поликлиники уволился педиатр, с тех пор прием ведет одна заведующая.«Уже 6 месяцев, судя по жалобам, которые до меня доходят, нет педиатра. А министр находится тем временем в отпуске, а не решает насущные вопросы. Так кто виноват в этом, пациенты? Или бедные врачи, эта самая заведующая, которая сейчас несколько функций выполняет, так ещё и неизвестно, сколько сможет тащить на себе такую нагрузку?», - задается вопросам общественник.По словам Котенко, в оттоке медицинских кадров из больниц республики многие винят самих врачей, которые из-за денег и в поисках лучшей жизни переезжают в другие регионы. Однако общественник считает, что это лишь следствие, а не причина ситуации.«Может причина в том, что медицинские кадры никто не ценит, повышают более покладистых или имеющих родственные связи, а не более профессиональных! Как следствие, молодые и успешные востребованы в других регионах. А у нас сейчас наблюдается вот такая ситуация, когда педиатр уволился и целая 6-я детская поликлиника держится на одной заведующей!», - полагает он.В комментариях пользователи соцсети сообщают, что схожая ситуация складывается и в других медучреждениях.«В Иволгинской поликлиники такая же песня». «Сотниковской амбулатории тоже самое творится. Родители с детьми по 4 часа в очереди стоят, чтобы попасть на прием к педиатру». «В 102-м квартале новая амбулатория и один педиатр на все сотые квартала! Такую тенденцию наблюдаю четвёртый год. Жаль врачей, которые работают и наших детей которых осматривают впопыхах», - пишут комментаторы.Напомним, по официальным данным, сейчас в Бурятии не хватает 332 врачей и 312 средних медицинских работников. Наиболее «дефицитными» остаются участковые педиатры – требуется 51 врач, участковые терапевты - 36, врачи общей практики - 27, анестезиологи-реаниматологи - 42, офтальмологи - 23, инфекционисты - 15, дерматовенерологи - 11.На днях власти республики сообщили о новых мерах поддержки для медицинских работников, которые должны помочь решить вопрос с дефицитом кадров в системе здравоохранения.Фото: с личной страницы Антона Котенко

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