В Бурятии осужден мужчина, хранивший боеприпасы к пистолету

Житель Северобайкальска нашел их пять лет назад и хранил в гараже



В Бурятии в Северобайкальске городской суд признал местного жителя виновным в «незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов к огнестрельному оружию», назначив ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяце, сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



Суд установил, что в 2016 году подсудимый, находясь в квартире, нашел принадлежащие его покойному отцу патроны к пистолету «Макарова» в количестве 16 штук и к револьверу «Наган» в количестве 5 штук и решил оставить их себе. После боеприпасы мужчина перенес в свой гараж, где хранил их до момента обнаружения и изъятия сотрудниками транспортной полиции в сентябре 2021 года.



Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью.

Приговор в законную силу не вступил.



Фото: pixabay.com



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