Улан-Удэ может стать полигоном для отработки новой технологии сжигания мусора

Как это отразится на и без того плохой экологии города, не известно





Минприроды Бурятии рассматривает проект строительства мусоросжигающего завода в пригороде Улан-Удэ. Его авторы предлагают построить комплекс по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов бесполигонного типа, который будет перерабатывать 140 тысяч тонн мусора в год. В основе комплекса - технология стадийного низкотемпературного и высокотемпературного плазменного пиролиза с использованием установки УПГС-2500.

Как утверждают инициаторы проекта, комплекс позволит перерабатывать: производственные отходы 2-3 класса опасности (лаки, краски), «хвосты» ТКО, остающиеся после извлечения вторсырья, крупногабаритные отходы, канализационный ил, нефтешламы, медицинские и сельскохозяйственные отходы, мусор, хранящийся на полигонах. А в качестве продукции получать синтез-газ для последующей выработки электрической и тепловой энергии, остекленный шлак для производства стройматериалов.Суммарные капитальные затраты на реализацию проекта оцениваются в 4,693 млрд рублей без НДС или 5,632 млрд рублей с НДС. Финансировать их предлагается за счет выпуска казначейских билетов в соответствии с международными Базельскими соглашениями III и IV.Казалось бы, впору дружно кричать «Ура!». Ведь одним из слабых мест Территориальной схемы обращения с ТКО как раз является нехватка мусорных полигонов. А тут светлые головы предлагают вообще обойтись без них.Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. Приглядимся к ним внимательнее.Предлагаемая технология была запатентована в 2015 году. Ее авторы - три физических лица: Николай Татаринов, Петр Титов и Павел Попов. Первые двое являются учредителями ООО «Национальная генерация» (Москва). Титов - еще и генеральным директором.В открытых источниках компания упоминается в связи с проектом создания «бесполигонной системы обращения с отходами» в Липецкой области на основе концессии в 2016 году. Как сообщал «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, «перспективы реализации частной концессионной инициативы рассмотрели представители областных управлений жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифов, департамента ЖКХ администрации Липецка и руководители ООО «Национальная генерация»... По итогам совещания принято решение выработать рабочую схему реализации инициативы». Но, судя по отсутствию у инициатора проекта какой-либо выручки в 2016-2018 годах (данные «Руспрофайл»), дело застопорилось.Более того, планы строительства мусоросжигающего завода стали одной из «страшилок» на выборах губернатора Липецкой области. Ее широко использовали оппоненты ставленника Кремля, ныне - избранного губернатора Игоря Артамонова. Администрация области официально заявила, что «речь идет о заводе по сортировке и переработке ТБО, но никак не сжигании мусора – это различающиеся производства, требующие разного оборудования» (цитируется по ИА "Рамблер").Вновь ООО «Национальная генерация» попало в прицел общественного внимания в 2020 году. Группа депутатов Ломоносовского района Юго-Западного административного округа Москвы распространила обращение по поводу планов строительства мусоросжигающего завода. Проект назывался «Использование двухступенчатой (пиролиз, плазмохимия) технологии энергетической утилизации и обезвреживания широкого спектра отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и канализационного ила». Очень близко к тому, что сейчас рассматривает Минприроды РБ.Обращение депутатов содержало критические оценки предлагаемой технологии (цитируем по ИА «Регнум»):- В описании технологического процесса, представленном в презентации «Решение по переработке широкого спектра отходов современного типа», перечислено большое количество категорий отходов, которые предполагается перерабатывать с использованием технологии пиролиза, в том числе: «хвосты» после обработки ТКО на пунктах сортировки, крупногабаритные отходы, канализационный ил, промышленные отходы, медицинские отходы, сельскохозяйственные отходы, отходы птицеводства, отходы животноводства, морской и речной мусор, отходы, хранящиеся на полигонах. Такой состав сырья не позволяет осуществлять его входной контроль, следовательно, не представляется возможным даже приблизительно оценить количество и состав вредных примесей в газообразных продуктах переработки, что, в свою очередь, ставит под сомнение принципиальную возможность их эффективной очистки.- В материалах отсутствует информация о системах очистки газообразных продуктов, получающихся в результате технологических процессов, что не позволяет сформулировать вывод о безопасности предлагаемой технологии для окружающей среды.- Используемые в материалах расчеты получены в результате компьютерного моделирования без какой-либо экспериментальной проверки. Отсутствие пояснений по компьютерному моделированию (в том числе по алгоритму обработки данных, по использованным для расчета показателям и т. д.) не позволяет считать полученные в результатах моделирования данные достоверными.- Предлагаемая к рассмотрению технология базируется на патенте № RU2569667C1 «Способ и устройство переработки углеводородного материала в топливные компоненты путем газификации (пиролиза)». В патенте в качестве исходного сырья для переработки указаны только углеводородные материалы (углеводородные отходы, уголь, нефтешламы, использованные масла, любое углеводородное сырье), традиционно использующиеся для получения синтез-газа. Таким образом, технология, описанная в материалах, вынесенных на общественные обсуждения, не соответствует технологическому процессу, представленному в указанном патенте.- В представленных материалах отсутствуют расчеты экономической эффективности предлагаемой технологии. При этом в Протоколе научного семинара по Газохимии, состоявшегося 29.03.2019 в РГУ им. Губкина и посвящённого данной технологии, отмечено, что в связи с ограниченностью применения вторичных материалов, получаемых после сортировки мусора, неизвестным их составом, а также высокой стоимостью доставки, создание подобного рода предприятий не имеет даже среднесрочной перспективы.Есть вопросы и к общей деятельности ООО «Национальная генерация». По данным «Руспрофайла», статус компании в марте 2021 года был изменен с «действующая» на « в стадии ликвидации». Но в июне ФНС вернула ей прежний статус. Однако осталась отметка о недостоверности юридического адреса.Сервис Audit-it.ru обращает внимание пользователей на то, что у ООО «Национальная генерация» отрицательные чистые активы, а финансовое состояние «хуже среднего по отрасли», часть уставного капитала принадлежит самому обществу.Проект строительства мусоросжигательного завода рассматривался и в соседней Иркутской области. В качестве предполагаемого места его дислокации назывался полигон ТКО под Ангарском, находящийся в сфере интересов «мусорного» регоператора зоны Юг - ООО «РТ-НЭО Иркутск». Сетевое издание «The Moscow Post» считает, что идею продвигал экс-губернатор Сергей Левченко. «По этому поводу в городе уже прошла серия митингов и пикетов», - отмечает источник.Однако в августе 2020 года областная администрация «открестилась» от этих планов. Было заявлено, что будет строиться завод по сортировке и переработке ТКО без сжигания. В сентябре этого года на круглом столе в Иркутске начальник отдела регулирования деятельности по обращению с отходами министерства природных ресурсов и экологии Прибайкалья Евгения Замш подтвердила: строительство мусоросжигательных заводов не планируется. Заместитель генерального директора ООО «РТ-НЭО Иркутск» Александр Ли также заявил, что в ближайшее время они не рассматривают вариант строительства в регионе мусоросжигательного завода. Он пояснил, что в России пока небольшая практика в этой сфере, а возможность реализации такого проекта компания будет готова рассматривать только при наличии положительного опыта в других регионах, в том числе – после оценки влияния подобных заводов на окружающую среду.Кто был инициатором мусоросжигательного проекта в Иркутской области, достоверно неизвестно. Гипотетически это могло быть ООО «Национальная генерация». Или ООО «ГЭС-Экотехнологии», которое собиралось сжигать отходы Байкальского ЦБК, пока в результате проверок не выяснилось, что эта компания не располагает апробированной технологией и оборудованием, необходимыми для экологически безопасного проведения работ. Или еще какое-то юрлицо.Но что если после отказа иркутских властей от строительства мусоросжигательного завода в Ангарске, проект плавно перекочевал в Бурятию? Тем более, что Иркутская область лишилась и федерального финансирования строительства мусороперерабатывающего комплекса. Как пишет «КоммерсантЪ», «регион не успел вовремя оформить документы» для его получения. В итоге ООО «РТ-НЭО Иркутск» объявило, что будет строить линию по сортировке мусора стоимостью 1,5 млрд рублей за счет собственных средств. А их надо откуда-то взять.Не потому ли регоператор из соседнего региона «РТ-НЭО Иркутск» фактически уже зашел на рынок обращения с ТКО в нашей республике? Это признали в Минприроды РБ. Глава ведомства Сергей Матвеев заявил в интервью ИА «Восток-телеинформ», комментируя последний «мусорный апокалипсис» в Улан-Удэ: «Ребята из РТ НЭО приехали, решили вопрос». И далее: «РТ НЭО, показали – мол, не вопрос, зайдем и отработаем, покажем, как надо». О наличии некоего соглашения с иркутским регоператором зоны Юг сообщил и директор «ЭкоАльянса», депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин.Подчеркнем, пока никаких решений по проекту мусоросжигательного завода властями Бурятии не принято. Хотя его авторы предложили начать работы уже в декабре - с определения и отвода земельного участка. Но крайне сомнительно, что появление подобного производства улучшит качество воздуха в Улан-Удэ, давно превращенного в «большую кочегарку». Сколько канцерогенов окажется в воздухе, а затем в наших легких и в крови в результате пиролиза отходов? Ясности нет. Поэтому если проекту все-таки будет дан ход, безусловно, необходимо проведение общественных слушаний. Чтобы горожане могли высказаться: а нам это вообще надо?Фото: «Номер один»