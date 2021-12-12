В Улан-Удэ названы победители конкурса «Книга года Бурятии – 2021»

Площадки книжного салона республики посетило около 500 человек, состоялось 26 презентаций книг



Главным событием XXVI Книжного салона Бурятии стал республиканский конкурс «Книга года 2021». В этом году конкурс отметил свой 25-летний юбилей. В этом году конкурс прошел по шести номинациям и выявил лучшие произведения из 13 поданных заявок.



За эти годы победителями конкурса становились 37 издающих организаций, 33 автора и составителя, 187 изданий были признаны лучшими книгами региона. Это были яркие победы, книгоиздателей, авторов. Книги победителей всегда востребованы у читателей, многие из них ждут переиздания и продолжения. В честь юбилейной даты все победители за 25 лет были награждены памятными знаками.



«Я благодарю всех авторов, книжные издательства и научные институты за вклад в развитие издательского дела в Бурятии. А также выражаю благодарность авторам за участие в конкурсе «Книга года» и, конечно же, поздравляю вас с победой. Впереди у нас еще много интересного – создание антологии бурятской литературы, открытие нового здания Национальной библиотеки, выпуск новых хороших книг», – сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Подведены итоги республиканского конкурса «Книга года 2021»и награждены победители, сообщили в минкультуры Бурятии.



- В номинации «Лучшее специальное издание для слепых и слабовидящих пользователей» победителем стала коррекционная школа-интернат №62 за книгу «Сила любви». Автор – Анжелика Баторова, художник – Дари Гармаева.



- В номинации «Лучшее учебно-методическое издание» победителем стал Республиканский центр по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности «Бэлиг» за издание книги «Шатар. Шахматы для школьников. Рабочая тетрадь юного шахматиста».



- Специальными дипломами награждены Анна Виноградова за авторскую сказку «Анга-тэнгэриин дуhал» и Виталий Очиров за издание книги «Статус мужчины в традиционном бурятском обществе (XIX-начало XX в.».



- В номинации «Лучшее полиграфическое исполнение издания» победителем стала Виктория Алагуева за издание книги «Удивительные подвиги Гэсэра».



- В номинации «Лучшая книга года на бурятском языке» победителем стал Республиканский центр по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности «Бэлиг» за издание книги «Буряад арадай онтохонууд».



- В номинации «Лучшая книга года» победителем стал Чингиз Шенхоров за издание книги «Живопись. Графика. Скульптура. ДПИ. Театрально-декорационный»



Площадки книжного салона посетило около 500 человек. Состоялось 26 презентаций книг, две творческие встречи с авторами, 10 лекций, семинаров и мастер-классов, в ярмарке приняло участие 19 издательств и книготорговых организаций. В программу Книжного салона вошли традиционная ярмарка книг от издательств и книжных магазинов Бурятии, презентации книжных новинок и встречи с писателями, а также лекции и мастер-классы.



Фото: minkultrb.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.