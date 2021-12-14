Бурятские театры переходят на язык Бродвея

В Агинском готовится первый бурятский этно-мюзикл, в Улан-Удэ этно-рок-оперу показывают онлайн



Национальный театр песни и танца «Амар сайн» поставил спектакль «Хүхөө Намжил». Первый бурятский этно-мюзикл по легенде о морин хууре создан в рамках федерального проекта «Театры малых городов». Премьера состоится 15 и 16 декабря в Агинском, сообщает официальный портал Забайкальского края.



«Хүхөө Намжил» расскажет зрителю легенду о появлении морин хуура - одного из древнейших музыкальных инструментов бурят-монгольских народов. «Амар сайн» первым в России и Монголии использует необычный жанр этно-мюзикла на бурятском языке, который станет одной из ярких постановок репертуара. Специально для спектакля на бурятский язык переведено произведение забайкальского писателя Григория Кобякова «Кони пьют из Керулена». Здесь используется авторская музыка, стилизованные фэнтезийные костюмы, а также элементы анимации», - рассказал режиссер постановки, театральный деятель Олег Юмов.



Отметим, федеральный проект «Театры малых городов» нацелен на создание благоприятной культурной среды в малых городах, благодаря чему учреждения решают множество задач, в том числе по материально-техническому оснащению. Забайкальский край пятый год подряд участвует в программных мероприятиях проекта. В этом году региону выделено более восьми миллионов рублей.

Средства распределены между национальным театром песни и танца «Амар сайн», которому было выделено более 5,5 миллиона рублей, и муниципальным театром «Дали ТЭ», получившим около 2,5 миллиона государственных средств.



А вот в Бурятии этно-рок-оперу «Бальжан хатан» теперь можно посмотреть онлайн на сайте Бурятской филармонии, информирует ее пресс-служба. Премьера рок-оперы «Бальжан Хатан» состоялась 17-19 ноября в КТЦ «Феникс». Постановка основана на исторической легенде о выдающейся личности бурятской княгини Бальжан Хатан, которая сыграла большую роль в истории формирования бурятского этноса. Существует десятки версий истории Бальжан Хатан, но создатели оперы взяли за основу бурятскую легенду, которую переложил на поэтический лад Сергей Бахлаев.



По словам режиссера постановки Олега Юмова, это история, отзовется в сердце у любого поколения, это история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше, чем свои личные. Бальжан видела себя счастливой лишь в мирной жизни своих соплеменников. Создатели постановки решили рассказать древнюю легенду современным музыкальным языком. Музыкальное содержание оперы основано на рок-эстетике, где на ряду с гитарами и барабанами звучат и этнические инструменты.



В постановке приняли участие более 60 артистов из разных театров города - Бурдрамы, Оперного, Бурятской филармонии, «Ульгэра», а также студенты ВСГАКИ, Колледжа искусств им. Чайковского и артисты эстрады.



Сарантуя Жалцанова, композитор оперы, вдохновлялась европейскими и американскими рок-музыкантами. Зрители услышали отсылки к творчеству групп Rammstein, Led Zeppelin, Deep Purple. На одной сцене встретились академический хор, бурятские народные и рок-инструменты. Такой синтез стал необычным, но интересным испытанием для всех музыкантов оперы. Почему бурятские театры потянуло на мюзиклы и рок-оперы? Этот вопрос оставим музыковедам.



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Фото: minkultrb.ru



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