В Улан-Удэ обсудили внесение изменений в генплан города



В столице республики планируют построить новые жилые кварталы. О грандиозных планах по освоению территорий заявила компания «Черная лошадь». Планы застройщика, а также другие вопросы стали предметом повестки заседания комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского Горсовета.

Одним из важных вопросов стало обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план города Улан-Удэ». Докладчик - председатель комитета по архитектуре и градостроительству г. Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал о планируемых изменениях в карте функциональных зон.

Одной из функциональных зон, где планируется поменять ее назначение с рекреационного и общественно-деловой на жилую зону, стала территория в 141 «Б», 154 мкр.

- Изменение функционального назначения необходимо для реализации договора о комплексном освоении территории ООО «Черная лошадь», - сообщил Михаил Мясищев.

Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов поинтересовался о планах компании «Черная лошадь».

- Что за фирма, какие у нее планы? Когда был подписан договор об освоении территории? – спросил депутат.

- Участок «Черной лошади» предоставил комитет по имуществу и землепользованию в рамках развития застроенных территорий. На протяжении последних лет инвестиционная активность не проявлялась. Участок предоставлялся для освоения на 10 лет и недавно КУИ напомнил инвестору об обязательствах освоения участка, там должны появиться жилые дома, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству.

Депутат Анатолий Сахнов считает, что с изменением функциональной зоны нужно повременить.

- В этом месте единственная зеленая зона под рекреацию, ранее говорили, что там будет парк. А сейчас предлагаем перевести около 50 га в зону застройки, которые до 2025 года явно не будут освоены. Необходимо изучить, что это за компания, что она сделала и нужно оставить парковую зону, - высказался Анатолий Сахнов.

Мнение Анатолия Сахнова разделяет и Анатолий Белоусов.

- Нужно посмотреть документы, оставить зеленую зону, лесополос поблизости больше нет. Застройка запланирована большая, а ближайший парк - только «Юбилейный», но до него далеко, - поддержал коллегу заместитель председателя Горсовета.

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном дорожном фонде. Анатолий Белоусов напомнил управлению по доходам о необходимости усилить работу с подрядчиками, выигрывающими торги на ремонт дорог.

- Собираемость налогов с дорожного фонда никакая, рабочая группа по доходам с подрядчиками не работает и в 2022 году необходимо взять на контроль контракты, - поручил Анатолий Белоусов.

Всего на заседании было рассмотрено пять вопросов, все они будут вынесены на декабрьскую сессию Горсовета.





Фото: пресс-служба Улан-Удэнского Горсовета