Алексей Цыденов пойдет на второй срок 2022 году

Моя избирательная кампания на второй срок началась с 2017 года, заявил он



Глава Бурятии планирует идти на выборы в следующем году. «Надеюсь, что люди меня поддержат. Но решать людям», - заявил сегодня Алексей Цыденов на пресс-конфренции, подводя итоги уходящего года.



«Моя избирательная кампания на второй срок началась с 2017 года. Да, прямо с первого дня я начал работать на результат. Я всегда говорю: "чтобы по окончанию работы не было стыдно смотреть людям в глаза". И я отвечу более конкретно: Я планирую идти на выборы в следующем году. Надеюсь, что люди меня поддержат. Но решать людям», - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.



(Материал дополняется)



Фото: egov-buryatia.ru



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