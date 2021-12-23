Параметры теплоснабжения снижены, циркуляция по тепломагистралям №№ 1,2,3 и 4 осуществляется



В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 работает оперативный штаб, идут восстановительные работы. Вся максимальная нагрузка перебрасывается на ТЭЦ-2. Параметры теплоснабжения снижены, сообщает пресс-служба компании ТГК-14.



Сейчас на ТЭЦ-1 в работе котлоагрегаты 1 и 5, турбогенераторы 1 и 3. Работает оперативный штаб, восстанавливается электроснабжение для запуска оборудования. По данным на 8:40 подключено электропитание на мазутные насосы, приступают к растопке котла 2.



Параметры теплоснабжения снижены, циркуляция по тепломагистралям #1,2,3 и 4 осуществляется.



Теплоснабжение от ТЭЦ-2 и котельных Улан-Удэ осуществляется в штатном режиме.



Для справки:



Тепломагистрали 1 и 4 - часть Железнодорожного района: ФСК, ул. Комсомольская, ул. Буйко, ул. Октябрьская, район ПВЗ, Пентагон, Кирзавод, район Верхней Березовки.

Тепломагистраль - Советский район,

Тепломагистраль 3 - часть Железнодорожного района: Элеватор, ул. Гагарина, Пушкина, ул. Революции 1905г.



Фото: ТГК-14



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.