«Вертолеты России» поставили в Казахстан комплектующие для сборки Ми-8АМТ/Ми-171Е

Основными заказчиками вертолетов в Казахстане выступают МЧС и Национальная гвардия



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) передал заключительные вертолетокомплекты в рамках первого этапа локализации производства гражданского вертолета Ми-8АМТ/Ми-171Е в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе предприятия.



Поставка осуществлена в рамках трехстороннего соглашения между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод №405» и холдингом «Вертолеты России» на организацию крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е. Договором, заключенным в 2019 году, предусмотрена поставка 17 вертолетокомплектов до 2023 года, четыре из них переданы холдингом в 2021 году.



Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика выполняется на авиаремонтном заводе №405 в городе Алма-Аты, который имеет компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов типа Ми-8 в Центрально-Азиатском регионе.



«Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/171. Сегодня предприятие значительно расширило компетенции по финальной сборке, окраске, дооснащению машин в соответствии с требованиями покупателей. Такой формат сотрудничества свидетельствует о высоком уровне доверия и промышленной кооперации, и мы готовы продолжить развитие этого партнерства с нашими казахстанскими коллегами», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.



Шесть вертолетов Ми-8АМТ, собранных Авиаремонтным заводом №405, в рамках локализации производства в Казахстане, уже облетаны и переданы эксплуатанту – министерству по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Еще один вертолетокомплект Ми-171Е находится в процессе сборки.



Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е в Казахстане выступают министерство по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия МВД. Вертолеты предназначены для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.



Казахстан – давний партнер холдинга «Вертолеты России», в стране эксплуатируется несколько десятков вертолетов типа Ми-8. Кроме того, республика стала первым зарубежным эксплуатантом вертолета Ми-171А2, который производится в Улан-Удэ.



Фото: «Вертолеты России»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.