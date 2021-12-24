Общество 24.12.2021 в 15:40
Монголия примет Чемпионат Азии по вольной борьбе
Чемпионат состоится 19-24 апреля 2022 года в Улан-Баторе
Текст: Алексей Субботин
Чемпионат Азии по вольной борьбе пройдет в Улан-Баторе 19-24 апреля 2022 года, сообщило МОНЦАМЭ.
Федерация вольной борьбы Монголии (ФВБМ) подала заявку во Всемирную федерацию борьбы (UWF) на проведение чемпионата Азии по вольной борьбе среди взрослых. Но из-за пандемии коронвируса этот запрос не был удовлетворен в 2021 году. Однако принято решение отдать Монголии право организации чемпионата Азии 2022 года.
Этому решению способствовал опыт проведения первого чемпионата Азии среди юношей до 23 лет в Улан-Баторе в 2019 году.
ФВБМ на своем официальном сайте написала благодарность Генеральному секретарю Азиатской федерации борьбы П.Буяндэлгэру за его усилия по реализации этой цели.
Фото: montsame.mn
Федерация вольной борьбы Монголии (ФВБМ) подала заявку во Всемирную федерацию борьбы (UWF) на проведение чемпионата Азии по вольной борьбе среди взрослых. Но из-за пандемии коронвируса этот запрос не был удовлетворен в 2021 году. Однако принято решение отдать Монголии право организации чемпионата Азии 2022 года.
Этому решению способствовал опыт проведения первого чемпионата Азии среди юношей до 23 лет в Улан-Баторе в 2019 году.
ФВБМ на своем официальном сайте написала благодарность Генеральному секретарю Азиатской федерации борьбы П.Буяндэлгэру за его усилия по реализации этой цели.
Фото: montsame.mn