Общество 09.03.2022 в 17:33

Заместитель командира десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ погиб на Украине

Подполковник Денис Глебов награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
Заместитель командира десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ погиб на Украине
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ подполковник Денис Глебов. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с Денисом Глебовым прошла 6 марта в Рязани.

Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. Указом президента России Денису Шишову присвоено звание Героя России.
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