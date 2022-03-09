Заместитель командира десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ погиб на Украине

Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ подполковник Денис Глебов. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с Денисом Глебовым прошла 6 марта в Рязани.



