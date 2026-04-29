У Центрального рынка в Улан-Удэ открыли обе полосы

В столице Бурятии на улице Балтахинова открыли проезд по левой полосе. Теперь у Центрального рынка свободны обе полосы.

«Здесь завершили монтаж водопроводных колодцев. Подрядчик восстановит благоустройство в этом году», - сказал начальник производственно-технического отдела МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Андрей Мордовской.

А на другой стороне улицы, возле дома № 36, левая полоса пока частично закрыта: там ещё идут работы по монтажу водопроводных колодцев, сообщили в комитете по строительству.