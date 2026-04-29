Происшествия 29.04.2026 в 16:00

«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой

Женщины «вытянула» из доверчивой гражданки почти полтора миллиона рублей, думая, что помогает ей заработать
Текст: Станислав Сергеев
«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой
Жительница Кабанского района, на банковскую карту которой жительница Новгородской области перевела 1 335 631 рубль, сама стала жертвой мошенников. Верховный суд Бурятии, пересмотревший дело, уменьшил взыскание с неё до 2000 рублей - именно столько она, по её собственному признанию, оставила себе на разблокировку карты.

Новгородская пенсионерка с октября по декабрь 2024 года переводила деньги на счёт жительницы Бурятии, думая, что инвестирует в прибыльную компанию. Ей обещали лёгкий заработок, регистрировали в личном кабинете, показывали виртуальные доходы. Когда женщина попыталась вывести «заработанное», ей сказали, что нужно оплатить страховку, потом - ещё и ещё. В итоге она потеряла более 1,3 млн рублей.

Жительница республики, в свою очередь, с 2023 года общалась с неким «Александром», который представился предпринимателем в сфере строительства. Он убедил её инвестировать в ту же самую «инвестиционную платформу», а когда у женщины не хватило денег на очередную «страховку», предложил помощь: она будет принимать на свою карту деньги от его «клиентов» и переводить их дальше. Так через её счёт прошло около 9 млн рублей. Сама женщина, по её словам, искренне верила, что помогает бизнесмену переводить деньги за стройматериалы, и не знала, что участвует в мошеннической схеме. По её заявлению возбуждено уголовное дело, где она признана потерпевшей.

Суд первой инстанции не стал разбираться в тонкостях и взыскал с жительницы Бурятии всю сумму - раз деньги поступили на её счёт, значит, она и должна их вернуть. Но апелляционная инстанция пересмотрела дело и выяснила, что она сама была обманута, а её счёт использовали как транзитный для вывода похищенных средств. Суд учёл, что женщина не принимала прямого участия в обмане пенсионерки и не знала о преступной природе переводов. Единственное, в чём она призналась, - 2000 рублей взяла себе, чтобы разблокировать карту. Их и постановили взыскать. В остальной части иска отказали.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru