«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой

Жительница Кабанского района, на банковскую карту которой жительница Новгородской области перевела 1 335 631 рубль, сама стала жертвой мошенников. Верховный суд Бурятии, пересмотревший дело, уменьшил взыскание с неё до 2000 рублей - именно столько она, по её собственному признанию, оставила себе на разблокировку карты.Новгородская пенсионерка с октября по декабрь 2024 года переводила деньги на счёт жительницы Бурятии, думая, что инвестирует в прибыльную компанию. Ей обещали лёгкий заработок, регистрировали в личном кабинете, показывали виртуальные доходы. Когда женщина попыталась вывести «заработанное», ей сказали, что нужно оплатить страховку, потом - ещё и ещё. В итоге она потеряла более 1,3 млн рублей.Жительница республики, в свою очередь, с 2023 года общалась с неким «Александром», который представился предпринимателем в сфере строительства. Он убедил её инвестировать в ту же самую «инвестиционную платформу», а когда у женщины не хватило денег на очередную «страховку», предложил помощь: она будет принимать на свою карту деньги от его «клиентов» и переводить их дальше. Так через её счёт прошло около 9 млн рублей. Сама женщина, по её словам, искренне верила, что помогает бизнесмену переводить деньги за стройматериалы, и не знала, что участвует в мошеннической схеме. По её заявлению возбуждено уголовное дело, где она признана потерпевшей.Суд первой инстанции не стал разбираться в тонкостях и взыскал с жительницы Бурятии всю сумму - раз деньги поступили на её счёт, значит, она и должна их вернуть. Но апелляционная инстанция пересмотрела дело и выяснила, что она сама была обманута, а её счёт использовали как транзитный для вывода похищенных средств. Суд учёл, что женщина не принимала прямого участия в обмане пенсионерки и не знала о преступной природе переводов. Единственное, в чём она призналась, - 2000 рублей взяла себе, чтобы разблокировать карту. Их и постановили взыскать. В остальной части иска отказали.Фото: «Номер один»