В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мунку-Сардык. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, доступ к пику ограничили с 29 апреля по 4 мая в связи с лавинной опасностью.

В районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Организовано круглосуточное дежурство в этой зоне.

«Друзья, берегите себя. Видите, какая в этом году лавинная активность. Во всех муниципалитетах и на предприятиях в зоне ЧС повышены требования к безопасности», - прокомментировал глава региона Алексей Цыденов.

Ранее в Федерации экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» отменили горный фестиваль «Мунку-Сардык», который планировали организовать с 1 по 3 мая.

Этому способствовали ряд произошедших несчастных случаев, сложная снежно-ледовая обстановка в районе, а также множество других факторов, препятствующих безопасному проведению фестиваля.

Напомним, ранее во время спуска с горы погибли три туриста из Красноярска. А 24 апреля лавина накрыла семерых альпинистов на перевале «26-го партийного съезда». В результате погибли четыре человека.