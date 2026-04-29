29.04.2026

В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мунку-Сардык

Доступ к пику ограничили в связи с лавинной опасностью
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: предоставлено Сергеем Зурбулаевым

В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мунку-Сардык. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, доступ к пику ограничили с 29 апреля по 4 мая в связи с лавинной опасностью.

В районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Организовано круглосуточное дежурство в этой зоне.

«Друзья, берегите себя. Видите, какая в этом году лавинная активность. Во всех муниципалитетах и на предприятиях в зоне ЧС повышены требования к безопасности», - прокомментировал глава региона Алексей Цыденов.

Ранее в Федерации экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» отменили горный фестиваль «Мунку-Сардык», который планировали организовать с 1 по 3 мая.

Этому способствовали ряд произошедших несчастных случаев, сложная снежно-ледовая обстановка в районе, а также множество других факторов, препятствующих безопасному проведению фестиваля.

Напомним, ранее во время спуска с горы погибли три туриста из Красноярска. А 24 апреля лавина накрыла семерых альпинистов на перевале «26-го партийного съезда». В результате погибли четыре человека.

Теги
мунку-сардык ограничения

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru