Общество 29.04.2026 в 14:50

В Улан-Удэ почти на три недели введут режим тишины на земляные работы

Выпускники школ в этот момент будут сдавать экзамены
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

С 1 по 19 июня в Улан-Удэ будет действовать режим тишины на земляные работы. Это необходимо для организации плановой и бесперебойной сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах. Графики проведения экзаменов по каждому общеобразовательному учреждению направили всем ресурсонабжающим организациям.

Во время итоговой государственной аттестации необходимы наличие исправных средств видеонаблюдения, непрерывная запись всего хода экзамена и исправная работоспособность всех технических средств.

Под запрет попадают все виды земляных, ремонтных и иных работ, влияющих на работу инженерных коммуникаций – в течение 24 часов до начала и в день проведения экзаменов, за исключением случаев, требующих немедленного вмешательства. При возникновении аварийных ситуаций работы будут выполняться по согласованию с комитетом городского хозяйства.

«Мы понимаем, что нужно создать спокойные условия для выпускников, без лишних стрессов и тревог. Поэтому мы рекомендуем всем ресурсоснабжающим и строительным организациям соблюдать режим тишины, администрации районов в этот период не будут выдавать разрешения – ордера на производство земляных работ на территории города», – прокомментировал председатель КГХ Дмитрий Федоров.

В мэрии добавили: случаях технических отключений в дни экзаменов во всех крупных школах города предусмотрены резервные генераторы. Также утверждены составы аварийных бригад.

Теги
режим тишины экзамены

