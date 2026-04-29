У жителя Бурятии нашли мини-склад оружия и боеприпасов

В отделение полиции Баунтовского района Бурятии поступила информация о том, что 46-летний местный житель незаконно хранит оружие. В ходе осмотра придомовой территории и жилого дома, в кладовом помещении и шкафу, полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с нарезным и гладкоствольным огнестрельным оружием, а также 30 патронов к нему. Разрешительных документов на хранение и ношение оружия у мужчины не было.

Экспертиза показала, что изъятое является однозарядной малокалиберной спортивной винтовкой, гладкоствольным охотничьим ружьём, охотничьей винтовкой, частью винтовки Мосина, стволом для гладкоствольного оружия неустановленного образца, нарезным стволом и патронами к нарезному оружию.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов; незаконное изготовление оружия».

- Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ влечёт за собой уголовную ответственность. Гражданам, добровольно сдавшим такие предметы в правоохранительные органы, предоставляется освобождение от уголовной ответственности, - напомнили в полиции Бурятии.

Фото: МВД РБ