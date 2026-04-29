Общество 29.04.2026 в 17:00

На Ольхоне закрылась единственная почта

Последний почтальон уехал на материк
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

На острове Ольхон, одном из самых популярных туристических направлений на Байкале, прекратило работу единственное почтовое отделение. Несмотря на ежегодный рост потока туристов, базовая социальная инфраструктура здесь продолжает испытывать серьезные трудности.

Как сообщили «Ирсити.ру» в пресс-службе Почта России, причиной закрытия стало банальное отсутствие сотрудников. В поселке Хужир уволился последний почтальон, и заменить его оказалось некем. Кадровая служба в настоящее время ищет новых работников, однако сроки возобновления полноценной работы отделения остаются неопределенными.

Пока штат не укомплектован, обслуживание жителей осуществляется в ограниченном режиме. Для доставки корреспонденции и социальных выплат привлечен сотрудник из соседнего поселка Усть-Ордынский. Тем не менее за посылками местным жителям приходится ездить на материк — в село Еланцы, что создает дополнительные сложности, особенно для пожилых людей.

Ситуация с закрытием почты вновь подняла вопрос о дисбалансе между развитием туризма и состоянием социальной инфраструктуры на Ольхоне. Остров ежегодно принимает тысячи туристов, однако базовые услуги — от почтовой связи до медицины — остаются уязвимыми и зависят от кадровых проблем.

В «Почте России» заверили, что после укомплектования штата отделение вернется к привычному графику работы.

Все новости

Организатор финансовой пирамиды обманул 4 тысячи пайщиков из Приангарья и Бурятии
29.04.2026 в 17:10
На Ольхоне закрылась единственная почта
29.04.2026 в 17:00
Что стало с девочкой из Бурятии, которой собрали 160 млн рублей на самый дорогой укол в мире
29.04.2026 в 16:53
У Центрального рынка в Улан-Удэ открыли обе полосы
29.04.2026 в 16:04
«Мошенница» из Бурятии сама оказалась жертвой
29.04.2026 в 16:00
В Бурятии выплатят компенсации семьям горняков, погибших при сходе лавины
29.04.2026 в 15:48
В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мунку-Сардык
29.04.2026 в 15:15
У жителя Бурятии нашли мини-склад оружия и боеприпасов
29.04.2026 в 15:07
Чистые берега
29.04.2026 в 15:00
В Улан-Удэ почти на три недели введут режим тишины на земляные работы
29.04.2026 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Организатор финансовой пирамиды обманул 4 тысячи пайщиков из Приангарья и Бурятии
В Иркутске начался процесс по резонансному делу
29.04.2026 в 17:10
Что стало с девочкой из Бурятии, которой собрали 160 млн рублей на самый дорогой укол в мире
Девочка из Бурятии, которой поставили укол за 160 млн, учится ходить

29.04.2026 в 16:53
У Центрального рынка в Улан-Удэ открыли обе полосы
На участке завершили монтаж водопроводных колодцев
29.04.2026 в 16:04
В Бурятии выплатят компенсации семьям горняков, погибших при сходе лавины
Также компания обязуется профинансировать транспортировку тел и ритуальные услуги
29.04.2026 в 15:48
Следующая новость
