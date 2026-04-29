На Ольхоне закрылась единственная почта

На острове Ольхон, одном из самых популярных туристических направлений на Байкале, прекратило работу единственное почтовое отделение. Несмотря на ежегодный рост потока туристов, базовая социальная инфраструктура здесь продолжает испытывать серьезные трудности.

Как сообщили «Ирсити.ру» в пресс-службе Почта России, причиной закрытия стало банальное отсутствие сотрудников. В поселке Хужир уволился последний почтальон, и заменить его оказалось некем. Кадровая служба в настоящее время ищет новых работников, однако сроки возобновления полноценной работы отделения остаются неопределенными.

Пока штат не укомплектован, обслуживание жителей осуществляется в ограниченном режиме. Для доставки корреспонденции и социальных выплат привлечен сотрудник из соседнего поселка Усть-Ордынский. Тем не менее за посылками местным жителям приходится ездить на материк — в село Еланцы, что создает дополнительные сложности, особенно для пожилых людей.

Ситуация с закрытием почты вновь подняла вопрос о дисбалансе между развитием туризма и состоянием социальной инфраструктуры на Ольхоне. Остров ежегодно принимает тысячи туристов, однако базовые услуги — от почтовой связи до медицины — остаются уязвимыми и зависят от кадровых проблем.

В «Почте России» заверили, что после укомплектования штата отделение вернется к привычному графику работы.