В Бурятии выплатят компенсации семьям горняков, погибших при сходе лавины

В Бурятии в компании ООО «Ирокинда» пообещали оказать всестороннюю помощь семьям шестерых сотрудников, погибших при сходе лавины. Напомним, спасатели достали из-под завалов все тела. Среди них оказался гражданин Казахстана. Предварительно, объем сошедшего снега достигал 45 тыс. кубометров, глубина завалов – до 6 метров.

Последствия происшествия ликвидируют более 50 работников рудника и специализированная техника. На предприятии поблагодарили сотрудников МЧС России, спасателей и медицинские службы за оперативное реагирование и слаженные действия в условиях высокой лавинной опасности.

В ООО «Ирокинда» официально заявили, что обязуются организовать и оплатить транспортировку тел погибших к местам захоронения (вне зависимости от региона России), полностью профинансировать ритуальные услуги и проведение церемоний прощания. А также выплатить материальную помощь каждой семье, потерявшей кормильца, и оказать психологическую поддержку пострадавшим и родственникам погибших.

«Жизнь и здоровье сотрудников являются для компании абсолютным приоритетом. В этот тяжелый час наш долг – поддержать родных и близких погибших товарищей. Мы разделяем боль утраты с семьями и близкими», - говорится в заявлении компании.

На предприятии взаимодействуют со следственными органами, назначены необходимые экспертизы. Напомним, по данному факту в СК завели уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

«Компания намерена оказать полное содействие в выяснении всех обстоятельств инцидента», - заключили в ООО «Ирокинда».