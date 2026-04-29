Организатор финансовой пирамиды обманул 4 тысячи пайщиков из Приангарья и Бурятии

Кировский районный суд Иркутска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Панишева. Сегодня, 29 апреля, состоялось первое судебное заседание.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, 46-летний подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).

По версии следствия, в период с 2010 по 2019 годы Панишев, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр "Золотой фонд"» и учредителем ООО «Финансовая компания "Деловые инвестиции"», организовал схему, имеющую признаки финансовой пирамиды. В результате его действий пострадали более 4 100 пайщиков и заимодавцев, а общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей.

Следствие считает, что для придания видимости законности полученным средствам подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил деньги на счета подконтрольных организаций.

Объем уголовного дела превышает 1500 томов, что свидетельствует о масштабности расследования и числе эпизодов.

Кроме того, в производстве Октябрьского районного суда Иркутска и Иркутского районного суда находятся другие уголовные дела в отношении этого же лица.