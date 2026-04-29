Чистые берега

В Республике Бурятия дан официальный старт Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Мероприятия, прошедшие в прибрежных районах республики: Баргузинском и Кабанском, а также в столице региона на реке Уда, дали начало новому полевому сезону уборок. Акция, организованная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», призвана не только навести порядок на побережьях, но и сформировать у жителей ответственность за будущее уникальных водных экосистем.Основная цель акции - улучшение экологического состояния водных объектов, формирование бережного отношения к природе и вовлечение населения в природоохранную деятельность.В этот раз в уборке приняли участие представители органов власти, общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Вооружившись перчатками и мешками, они очистили прибрежные территории от бытового мусора, пластиковых отходов и других загрязнений, которые годами накапливаются у кромки воды и негативно влияют на экосистемы водоемов.- Всероссийская акция «Вода России» это не только вклад в сохранение природных ресурсов, но и формирование экологической культуры населения. Мы видим, что с каждым годом растет число участников, а значит, повышается уровень ответственности граждан за состояние окружающей среды. Такие мероприятия помогают объединить усилия для достижения общих экологических целей, - отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.У акции в Бурятии есть своя статистика, подтверждающая ее востребованность. Ежегодно в республике проводятся десятки подобных мероприятий. В 2025 году состоялось 79 уборок, в которых приняли участие 4086 человек. Совместными усилиями им удалось очистить 342 километра береговой линии.Рейтинговые показатели региона также демонстрируют положительную динамику. Если в 2020 году Бурятия занимала 74-е место по стране, то в 2025 году поднялась уже на 32-ю строчку. Позади остались 65-е место в 2021, 34-е - в 2022 и 31-е - в 2023. Рост заметен, и в минприроды республики намерены его продолжать.Старт сезона уборок, прошедший 17 апреля 2026 года, собрал 156 участников. За один день они очистили 12,8 километра береговой полосы (общая площадь уборки составила 25,64 гектара) и собрали 12,46 кубометра мусора.География акции охватила не только районы. В Улан-Удэ на реке Уда на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации города, УФСИН России по Республике Бурятия, министерств здравоохранения, экономики, финансов, а также строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. В районах акцию поддержали администрации МО СП «Баргузинское», «Кабанский район», а также города Гусиноозерск и поселения Новоселенгинское, Загустайское.Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Берег добрых дел». После активации личного кабинета необходимо выбрать акцию в календаре мероприятий или связаться с представителем в регионе. Участвуя в уборке, участники помогают природе, а после делятся фотографиями в соцсетях с официальными хэштегами #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссия, #БерегДобрыхДел, #МинприродыРоссии. Как только организатор выложит на сайт отчет, волонтер сможет найти его в разделе «Прошедшие акции» и прикрепить свои снимки с помощью кнопки «Я - волонтер». После успешной модерации в личном кабинете появится диплом волонтера, а на сайте - фотографии с уборки.Акция является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году в День Байкала также планируется провести акцию в еще более масштабном формате. Мероприятия в рамках «Воды России» продолжатся в течение всего года.Ранее, 15 августа 2025 года, на берегу озера Котокельское в Прибайкальском районе уже проходила ежегодная экологическая акция. Тогда около 200 человек ликвидировали три несанкционированных свалки и собрали 400 мешков мусора. И этот сезон, судя по активности властей и волонтеров, обещает быть не менее продуктивным.