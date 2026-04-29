Общество 29.04.2026 в 15:00
Чистые берега
Общее дело: в Бурятии стартовала всероссийская акция «Вода России»
Текст: Валентин Соколов
В Республике Бурятия дан официальный старт Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Мероприятия, прошедшие в прибрежных районах республики: Баргузинском и Кабанском, а также в столице региона на реке Уда, дали начало новому полевому сезону уборок. Акция, организованная в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», призвана не только навести порядок на побережьях, но и сформировать у жителей ответственность за будущее уникальных водных экосистем.
Экология и воспитание
Основная цель акции - улучшение экологического состояния водных объектов, формирование бережного отношения к природе и вовлечение населения в природоохранную деятельность.
В этот раз в уборке приняли участие представители органов власти, общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Вооружившись перчатками и мешками, они очистили прибрежные территории от бытового мусора, пластиковых отходов и других загрязнений, которые годами накапливаются у кромки воды и негативно влияют на экосистемы водоемов.
- Всероссийская акция «Вода России» это не только вклад в сохранение природных ресурсов, но и формирование экологической культуры населения. Мы видим, что с каждым годом растет число участников, а значит, повышается уровень ответственности граждан за состояние окружающей среды. Такие мероприятия помогают объединить усилия для достижения общих экологических целей, - отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.
Цифры и география
У акции в Бурятии есть своя статистика, подтверждающая ее востребованность. Ежегодно в республике проводятся десятки подобных мероприятий. В 2025 году состоялось 79 уборок, в которых приняли участие 4086 человек. Совместными усилиями им удалось очистить 342 километра береговой линии.
Рейтинговые показатели региона также демонстрируют положительную динамику. Если в 2020 году Бурятия занимала 74-е место по стране, то в 2025 году поднялась уже на 32-ю строчку. Позади остались 65-е место в 2021, 34-е - в 2022 и 31-е - в 2023. Рост заметен, и в минприроды республики намерены его продолжать.
Старт сезона уборок, прошедший 17 апреля 2026 года, собрал 156 участников. За один день они очистили 12,8 километра береговой полосы (общая площадь уборки составила 25,64 гектара) и собрали 12,46 кубометра мусора.
География акции охватила не только районы. В Улан-Удэ на реке Уда на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации города, УФСИН России по Республике Бурятия, министерств здравоохранения, экономики, финансов, а также строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. В районах акцию поддержали администрации МО СП «Баргузинское», «Кабанский район», а также города Гусиноозерск и поселения Новоселенгинское, Загустайское.
Как присоединиться?
Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Берег добрых дел». После активации личного кабинета необходимо выбрать акцию в календаре мероприятий или связаться с представителем в регионе. Участвуя в уборке, участники помогают природе, а после делятся фотографиями в соцсетях с официальными хэштегами #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссия, #БерегДобрыхДел, #МинприродыРоссии. Как только организатор выложит на сайт отчет, волонтер сможет найти его в разделе «Прошедшие акции» и прикрепить свои снимки с помощью кнопки «Я - волонтер». После успешной модерации в личном кабинете появится диплом волонтера, а на сайте - фотографии с уборки.
Планы на будущее
Акция является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году в День Байкала также планируется провести акцию в еще более масштабном формате. Мероприятия в рамках «Воды России» продолжатся в течение всего года.
Ранее, 15 августа 2025 года, на берегу озера Котокельское в Прибайкальском районе уже проходила ежегодная экологическая акция. Тогда около 200 человек ликвидировали три несанкционированных свалки и собрали 400 мешков мусора. И этот сезон, судя по активности властей и волонтеров, обещает быть не менее продуктивным.
Экология и воспитание
Основная цель акции - улучшение экологического состояния водных объектов, формирование бережного отношения к природе и вовлечение населения в природоохранную деятельность.
В этот раз в уборке приняли участие представители органов власти, общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Вооружившись перчатками и мешками, они очистили прибрежные территории от бытового мусора, пластиковых отходов и других загрязнений, которые годами накапливаются у кромки воды и негативно влияют на экосистемы водоемов.
- Всероссийская акция «Вода России» это не только вклад в сохранение природных ресурсов, но и формирование экологической культуры населения. Мы видим, что с каждым годом растет число участников, а значит, повышается уровень ответственности граждан за состояние окружающей среды. Такие мероприятия помогают объединить усилия для достижения общих экологических целей, - отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.
Цифры и география
У акции в Бурятии есть своя статистика, подтверждающая ее востребованность. Ежегодно в республике проводятся десятки подобных мероприятий. В 2025 году состоялось 79 уборок, в которых приняли участие 4086 человек. Совместными усилиями им удалось очистить 342 километра береговой линии.
Рейтинговые показатели региона также демонстрируют положительную динамику. Если в 2020 году Бурятия занимала 74-е место по стране, то в 2025 году поднялась уже на 32-ю строчку. Позади остались 65-е место в 2021, 34-е - в 2022 и 31-е - в 2023. Рост заметен, и в минприроды республики намерены его продолжать.
Старт сезона уборок, прошедший 17 апреля 2026 года, собрал 156 участников. За один день они очистили 12,8 километра береговой полосы (общая площадь уборки составила 25,64 гектара) и собрали 12,46 кубометра мусора.
География акции охватила не только районы. В Улан-Удэ на реке Уда на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации города, УФСИН России по Республике Бурятия, министерств здравоохранения, экономики, финансов, а также строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. В районах акцию поддержали администрации МО СП «Баргузинское», «Кабанский район», а также города Гусиноозерск и поселения Новоселенгинское, Загустайское.
Как присоединиться?
Принять участие в акции «Вода России» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Берег добрых дел». После активации личного кабинета необходимо выбрать акцию в календаре мероприятий или связаться с представителем в регионе. Участвуя в уборке, участники помогают природе, а после делятся фотографиями в соцсетях с официальными хэштегами #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссия, #БерегДобрыхДел, #МинприродыРоссии. Как только организатор выложит на сайт отчет, волонтер сможет найти его в разделе «Прошедшие акции» и прикрепить свои снимки с помощью кнопки «Я - волонтер». После успешной модерации в личном кабинете появится диплом волонтера, а на сайте - фотографии с уборки.
Планы на будущее
Акция является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году в День Байкала также планируется провести акцию в еще более масштабном формате. Мероприятия в рамках «Воды России» продолжатся в течение всего года.
Ранее, 15 августа 2025 года, на берегу озера Котокельское в Прибайкальском районе уже проходила ежегодная экологическая акция. Тогда около 200 человек ликвидировали три несанкционированных свалки и собрали 400 мешков мусора. И этот сезон, судя по активности властей и волонтеров, обещает быть не менее продуктивным.
