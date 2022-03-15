Общество 15.03.2022 в 10:40

Министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил раненого военнослужащего из Бурятии

Арсалан Мункуев получил из рук Сергея Шойгу медаль «За отвагу»
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Текст: Эльвира Долговых
Министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил раненого военнослужащего из Бурятии
пресс-служба Минобороны РФ
В Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции. Среди награжденных - военнослужащий из Бурятии  Арсалан Мункуев. Из рук генерала он получил медаль «За отвагу».

Командир взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, награжденный медалью «За отвагу», 26 февраля совершил марш для эвакуации подбитых противником у населенных пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время эвакуации был совершен наезд на противотанковую мину противника, Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что все награжденные достойно выполнили свой долг, поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию»

- отметил Министр обороны Российской Федерации.


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