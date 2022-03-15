Министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил раненого военнослужащего из Бурятии

«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию» - отметил Министр обороны Российской Федерации.

В Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции. Среди награжденных - военнослужащий из Бурятии Арсалан Мункуев. Из рук генерала он получил медаль «За отвагу».Командир взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, награжденный медалью «За отвагу», 26 февраля совершил марш для эвакуации подбитых противником у населенных пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время эвакуации был совершен наезд на противотанковую мину противника, Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что все награжденные достойно выполнили свой долг, поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.