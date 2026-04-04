Жители Бурятии бьются за право на волну

Жители Турки обратились к властям с вопросом о необходимости организовать на местном уровне курсы по обучению вождению маломерными судами. Проблема приобрела особую остроту в связи с развитием туризма: молодые люди, занимающиеся перевозкой туристов на гидроциклах, яхтах и моторных лодках, зачастую не имеют соответствующих прав. Как отметили на собрании, чтобы получить удостоверение на управление маломерным судном, студентам приходится ездить ради профессиональной подготовки в Братск Иркутской области. Из-за этого местные предприниматели оказываются в заведомо проигрышном положении по сравнению с иркутскими перевозчиками, которые, в свою очередь, в 100% случаев имеют необходимые документы для работы на Байкале.- В последние годы очень многие жители района стали заниматься на Байкале развитием туризма и перевозкой туристов в летний период на гидроскутерах и моторных лодках. Но в большинстве случаев молодые люди, а именно они катают пассажиров, не имеют водительских прав на маломерные суда, - рассказывает предприниматель из села Турка Алексей Башаров.Стоит отметить, что по закону маломерным судном считается плавсредство длиной до 20 метров, рассчитанное на перевозку не более 12 человек. Это катера, лодки, гидроциклы, яхты. Права ГИМС (удостоверение МЧС) нужны, если мощность двигателя превышает 10,88 лошадиной силы, или масса судна вместе с мотором больше 200 кг. Исключение - парусные суда, гидроциклы и любые коммерческие суда: для них права требуются всегда.Штраф за управление моторной лодкой без прав варьируется от 10 до 15 тыс. рублей. Само судно при этом, как правило, задерживают и отправляют на штрафстоянку. А рейды инспекторов ГИМС, ежегодно фиксирующих на Байкале сотни подобных нарушений (отсутствие прав, регистрации судов или спасательных жилетов), только подтверждают: проблема действительно острая.Ситуацию усугубляет и то, что, по словам местных жителей, на байкальском побережье с бурятской стороны работает множество предпринимателей из Иркутской области.- Мы проигрываем конкурентную борьбу, потому что у иркутян имеются и водительские права, и все разрешения на суда, чего не скажешь о наших предпринимателях. Они приезжают сюда в начале сезона, без проблем зарабатывая на бурятском берегу, поскольку все документы у них, как правило, есть, - жалуются жители Турки.Вопрос этот не праздный, от него напрямую зависит развитие туристического сектора на Байкале.Ситуация выглядит тревожной на фоне бурного роста отрасли в республике. Внешне все пока складывалось замечательно: в 2024 году турпоток в Бурятию превысил 600 тыс. человек, прирост составил 22%, а регион вошел в число лидеров России по динамике. В 2025-м Бурятию посетили уже 680 тыс. туристов - плюс 13,3% к предыдущему году.Однако 2026-й начался неблагоприятно. Из-за роста цен на авиабилеты российские туристы стали экономить на поездках по стране, и, по данным Российского союза туриндустрии, общее число бронирований снизилось на 3,8%. Для туристической отрасли Байкала, где доля повторных визитов невелика, такое падение спроса особенно чувствительно. Добавляет остроты и то, что гости из других регионов нередко жалуются на нехватку развлечений, слабую инфраструктуру и, как следствие, банальную скуку на озере.Именно поэтому в последние годы на Байкале активно развиваются такие формы досуга, как катание на гидроциклах, «бананах», яхтинг, прогулки на моторных лодках и полеты на парашютах. Все это требует большого количества водной техники и, главное, подготовленных кадров: перевозка туристов - задача ответственная и далеко не безопасная. Однако главная проблема в том, что молодежь вынуждена ездить на обучение в Братск Иркутской области, где в колледже готовят водителей маломерных судов. Что и неудобно, и затратно.- Профильное обучение необходимо организовать и в Бурятии. Это перспективное направление, - уверен Алексей Башаров. - Сейчас водительские права и права на вождение маломерного судна на Байкале – это практически одно и то же. Было бы замечательно, если бы помимо водительских прав, которые часто учащиеся получают в колледжах республики, также было бы организовано профильное обучение вождению водных судов школьников и студентов прибайкальских районов прямо со школьной парты.По его словам, это могло бы стать фактором закрепления молодежи на Байкале.- Если бы на базе колледжа № 20 в поселке Усть-Баргузине возродили ранее закрытое обучение вождению маломерных судов (ранее там осуществлялось подобное обучение), то я уверен, недостатка слушателей среди молодежи просто не было бы. У них глаза бы горели, ведь они могли бы к 16 - 17 годам получить водительские права и стать капитаном судна на Байкале. А это весьма экономически важная часть для молодежи, поскольку туризм развивается и спрос растет, - полагает предприниматель.Депутат Народного Хурала Сергей Мезенин, присутствовавший на сходе жителей, отметил: сегодня нужно двигаться сразу по двум направлениям.- Во-первых, в ряде школ и колледжей республики, особенно тех, которые находятся возле Байкала, необходимо начать обучение вождению маломерных судов. Для этого придется выделить определенные ассигнования, но я думаю, что они окупятся, и не так уж много денег необходимо для того, чтобы оборудовать классы. Второе направление – это организация частных курсов на Байкале для обучения вождению, их пока нет, - сообщил он.Сейчас ближайший пункт обучения - в Улан-Удэ, где курсы проводит Речной порт. Но стоимость коммерческой подготовки вместе со сдачей экзаменов приближается к 20 тыс. рублей.Мезенин добавил, что намерен поднять этот вопрос в Народном Хурале и правительстве республики.В Государственной инспекции по маломерным судам Бурятии (ГИМС) «Номер один» рассказали, что ведомство регулярно патрулирует водные объекты республики. За отсутствие прав, управление незарегистрированным судном или перевозку пассажиров без спасательных жилетов владельцев привлекают к административной ответственности, а технику нередко отправляют на штрафстоянку.В инспекции также напомнили, что с марта этого года вступили в силу новые правила пользования маломерными судами. Теперь требования к наличию и ношению спасательных жилетов стали строже, ужесточились и правила их сертификации. Жилеты должны быть надеты и застегнуты на всех пассажирах лодок, гидроциклов, катеров, а также на буксируемых устройствах: водных лыжах, «ватрушках», «бананах».Саму инициативу по расширению возможностей для обучения в ГИМС в целом одобрили. При этом в ведомстве обратили внимание, что последние изменения в законодательстве позволяют проходить обучение дистанционно и даже сдавать экзамены экстерном. Требования здесь, подчеркнули в инспекции, иные, чем для автомобилистов: получать образование в аккредитованной организации не обязательно. Более того, сдать теорию и практику можно не только в Улан-Удэ, но и в поселке Усть-Баргузине.Как пояснили в ГИМС, там в прошлом году открыли новый инспекторский участок, который обслуживает два района республики с населением более 30 тыс. человек. В зоне его ответственности - почти 550 километров берега Байкала и свыше 700 единиц маломерных судов. Сотрудники участка не только регистрируют и освидетельствуют технику, но и принимают теоретические и практические экзамены на право управления.Между тем сами жители полагают, что самостоятельно обучиться вождению крайне проблематично.– Это дистанционное обучение требует определенной дисциплины и ответственного подхода, что в наших условиях труднодостижимо, когда мы говорим о молодых людях 16 - 17 лет. Здесь необходимо практическое обучение на воде. У себя дома за компьютером этих навыков не получить. И только это обеспечит безопасность и для них, и для тех туристов, которых они будут возить, - убеждены жители Турки.Получается, что туристическая сфера на самом популярном озере остро нуждается в легализации подготовки кадров. Организовать доступные курсы по управлению маломерными судами в республике (в первую очередь на базе колледжей) значит не только решить проблему с правами у местных предпринимателей, но и дать толчок развитию туризма. А заодно повысить и безопасность, и привлекательность отдыха на Байкале.