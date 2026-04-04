Бакланов на Байкале простыми методами не победить

Правительство Иркутской области утвердило «дорожную карту» по сокращению численности большого баклана, предусматривающую отстрел птиц, уничтожение гнезд и переработку мяса на корм домашним животным. Однако научное сообщество относится к подобной инициативе с недоверием, указывая на ряд серьезных недостатков.Один из главных противников радикальных мер – доктор биологических наук, профессор Сергей Пыжьянов, орнитолог с многолетним стажем. По его словам, опыт других регионов показывает, что попытки сократить популяцию бакланов могут обернуться обратным эффектом. Приводя в пример Бурятию, где несколько лет назад разрешали отстрел птиц, ученый отметил, что после уничтожения 10% популяции (насчитывавшей 30 тысяч особей) на следующий год она выросла сразу на 20%. «При умеренной нагрузке популяция отвечает повышенной продуктивностью и быстрым восстановлением», – пояснил Пыжьянов.Особые сомнения у орнитолога вызывает экономическая целесообразность предложенных мер. По его оценкам, в Иркутской области насчитывается около 50 тысяч бакланов. Если принять решение об отстреле, например, 20 тысяч птиц, то затраты будут колоссальными. Учитывая, что на одну птицу требуется около 400 рублей только на патроны, на отстрел 20 тысяч особей потребуется 8 миллионов рублей. К этому следует добавить расходы на бензин, командировки и другие сопутствующие траты.Не менее проблематичной является утилизация добытой птицы. Власти должны будут договариваться с компаниями, способными перерабатывать мясо на корм животным. Однако, учитывая удаленность колоний бакланов от потенциальных пунктов переработки, ученый сомневается, что этим будут заниматься. «Будут оставлять птиц на месте, – прогнозирует Пыжьянов. – Если будет массовый забой, то ситуацией может заинтересоваться ветеринарная служба».Методика уничтожения гнезд также вызывает вопросы. Прецедент в Бурятии, где в 2020 году были спилены деревья с гнездами бакланов, привел к гибели пойменного леса и благополучному переселению птиц в новые места. Сергей Пыжьянов предлагает использовать более щадящие методы, такие как взбалтывание яиц или обработка их специальными жидкостями, чтобы птица, находясь на кладке, не подозревала о проблеме. Однако, по его мнению, реализовать такие методики в Иркутской области будет крайне сложно. На Малом море бакланы гнездятся на скалах, а на водохранилищах – на высоких деревьях, куда без специального оборудования добраться почти невозможно.Орнитолог также отметил, что на Малом море численность бакланов уже сократилась вдвое, и птицы осваивают новые территории, в частности, водохранилища. Этот естественный процесс, по словам ученого, проходит классические этапы: закрепление, резкое увеличение численности, после чего экосистема начинает давить на популяцию, приводя к ее снижению.Сергей Пыжьянов напомнил, что бакланы появились на западном побережье Байкала в 2006 году из-за засухи в Китае и Монголии, а также пересыхания Торейских озер. Он подчеркнул, что «рыбу закончили вовсе не бакланы, а люди». Рыболовный промысел на Малом море прекратился еще в 1990-е годы, задолго до появления птиц.Тем не менее, ученый признает, что ситуация на Братском водохранилище, где сосредоточено несколько колоний бакланов, действительно вызывает беспокойство. Здесь птицы питаются промысловыми видами рыб, такими как окунь, сорога и щука, что создает избыточную нагрузку на их запасы. Однако, Пыжьянов предполагает, что и там «пик популяции пройден». Он также отметил, что больше от отсутствия промысла на Байкале пострадала монгольская чайка, а у баклана, пришедшего на новый, глубоководный ресурс, конкурентов нет.Фото: «Номер один»