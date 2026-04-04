История Дениски, рассказанная им самим

Детство - наше и наших детей - едва ли могло пройти мимо «Денискиных рассказов». Забавных историй дошкольника, а потом младшеклассника Дениса Кораблева. 70-е годы прошлого века давно остались позади, а прототип главного героя, благодаря которому создавал свои рассказы его отец Виктор Драгунский, вырос и сам стал писателем. О жизни под гнетом известной фамилии рассказал сам Денис Драгунский на творческом вечере в санкт-петербургском клубе идей и знаний «Анима Либера», где презентовал новую книгу - «Жизнь Дениса Кораблева: записки драматурга-неудачника» (16+). Корреспонденту «Номер один» удалось лично застать знаменитого литератора и пообщаться.Наши читатели наверняка помнят немало историй, когда дети знаменитостей, поначалу подавая большие надежды, потом терялись и уже не достигали высот своих родственников.Герой знаменитых рассказов рос в атмосфере тепла и юмора, которыми его отец щедро делился с читателями. Но самому Денису Драгунскому, ставшему прототипом, пришлось сменить этот безоблачный мир на реальность, полную неопределенности. Казалось, золотая ложка сулила легкий путь: мальчик рано проявил художественный дар, участвовал в выставках. Однако, по его признанию, с началом взросления, едва он вступил в пору полового созревания, талант вдруг исчез.Дальше началась череда метаний. Филфак МГУ, попытки пробиться в драматургию - «битье в кирпичные стены театров и бетонные бастионы киностудий». Так он сам описывает тот период. Фамилия отца, конечно, открывала двери, но спектакли ставились редко, а пьесы, по собственному признанию литератора, были «барахлом». Радости от такой работы он не чувствовал.- Мне, как правило, платили авансы, учитывая фамилию, но спектакли чаще всего так и не появлялись на сцене, - вспоминает он.Длилось это аж два десятилетия (с 1976 по 1996 год), которые сам писатель называет временем «мучений, бесславия, позора». Но потом жизнь сделала неожиданный поворот.Новый этап наступил с уходом в политику, и это, по его словам, «на какое-то время вознаградило его». Он вошел в политсовет СПС, стал редактором журнала «Космополис», начал регулярно мелькать на телевидении как политический обозреватель.- Все складывалось замечательно, мне казалось, что я взлетел. Меня стали узнавать на улицах, одна парикмахерша даже подстригла без очереди, и тогда я думал, это вершина, какую только можно достичь, - смеется Денис Драгунский.Однако политические игры закончились так же стремительно, как начались. СПС, будучи либеральной партией, не выдержал испытания временем.- Мы пролетели на выборах как древесина над Парижем. Партию расформировали, я остался не у дел, - с юмором вспоминает Драгунский.Спасение пришло откуда не ждали. Из «Живого журнала», где у него было всего 600 подписчиков. Он начал публиковать там небольшие юмористические зарисовки объемом не больше страницы на экране компьютера. Такой формат, что называется, «зашел», и аудитория стремительно пошла вверх. Вскоре последовало предложение собрать их в книгу. Сборник «Нет такого слова» вышел в 2009 году и сразу попал в шорт-лист премии «Книга года».Сейчас за плечами Дениса Драгунского более 1,5 тыс. коротких рассказов, отличающихся точностью жизненных наблюдений и неизменным юмором. А повесть «Архитектор и монах» в 2013 году вошла в шорт-лист «Премии И. П. Белкина».Писать прозу литератор начал довольно поздно - в 57 лет. Долгое время боялся, что его постоянно будут сравнивать с отцом, и даже если он напишет «откровенное барахло», с такой фамилией его все равно напечатают. Спустя десятилетия он все-таки решился, и все получилось.Насколько же важно было влияние отца? По словам Драгунского, он постоянно с ним разговаривал, уделял много внимания образованию, но никаких особых наставлений писатель не помнит. Как и того, чтобы его как-то по-особенному «воспитывали». Разве что отец говорил ему «не бояться идти вперед». Сам колумнист подчеркивает: это было не столько воспитание, сколько «эффект присутствия» отца в его жизни и того, чем жила его семья и окружение».Немалую роль сыграли атмосфера, в которой он рос, выбранный вуз и в целом общение с умными и продвинутыми людьми. Для человека в любом возрасте очень важно находиться в кругу тех, кто идет вперед и у кого можно учиться. Среди подростков и молодежи этот благотворный эффект многократно сильнее. Именно это, убежден он, в конце концов, и сработало в случае с его писательской карьерой, пусть и спустя десятилетия.Таким образом, можно сказать, что важна не столько фамилия и «семейное воспитание», сколько тот комплекс знаний, умений, навыков и связей, который складывается в молодом возрасте. А также теплое влияние и любовь отца.Говоря о «Денискиных рассказах», Денис Драгунский отметил, что некоторые вещи были авторским вымыслом. Например, тех игрушек, которые описывались, в действительности не существовало.- Отец писал меня как некий желательный образ, сформированный им, уже зрелым и пожившим мужчиной, который не совсем совпадал с реалиями. Образ очень притягательный, учитывая, что миллионы читателей до сих пор помнят и любят этого героя, - подчеркнул Драгунский.В завершение писатель также ответил на многочисленные вопросы участников клуба.История Дениса Драгунского показывает, что, несмотря на тернистый путь и приближающийся преклонный возраст, каждый человек способен начать новый проект, двигаться вперед и развиваться. Главное - сделать шаг и не бояться идти.