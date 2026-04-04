Общество 04.04.2026 в 08:00
История Дениски, рассказанная им самим
Главный герой известного цикла рассказов познакомил читателей с проблемными дорогами золотой молодежи
Текст: Дмитрий Родионов
Детство - наше и наших детей - едва ли могло пройти мимо «Денискиных рассказов». Забавных историй дошкольника, а потом младшеклассника Дениса Кораблева. 70-е годы прошлого века давно остались позади, а прототип главного героя, благодаря которому создавал свои рассказы его отец Виктор Драгунский, вырос и сам стал писателем. О жизни под гнетом известной фамилии рассказал сам Денис Драгунский на творческом вечере в санкт-петербургском клубе идей и знаний «Анима Либера», где презентовал новую книгу - «Жизнь Дениса Кораблева: записки драматурга-неудачника» (16+). Корреспонденту «Номер один» удалось лично застать знаменитого литератора и пообщаться.
Подающий надежды
Наши читатели наверняка помнят немало историй, когда дети знаменитостей, поначалу подавая большие надежды, потом терялись и уже не достигали высот своих родственников.
Герой знаменитых рассказов рос в атмосфере тепла и юмора, которыми его отец щедро делился с читателями. Но самому Денису Драгунскому, ставшему прототипом, пришлось сменить этот безоблачный мир на реальность, полную неопределенности. Казалось, золотая ложка сулила легкий путь: мальчик рано проявил художественный дар, участвовал в выставках. Однако, по его признанию, с началом взросления, едва он вступил в пору полового созревания, талант вдруг исчез.
Дальше началась череда метаний. Филфак МГУ, попытки пробиться в драматургию - «битье в кирпичные стены театров и бетонные бастионы киностудий». Так он сам описывает тот период. Фамилия отца, конечно, открывала двери, но спектакли ставились редко, а пьесы, по собственному признанию литератора, были «барахлом». Радости от такой работы он не чувствовал.
- Мне, как правило, платили авансы, учитывая фамилию, но спектакли чаще всего так и не появлялись на сцене, - вспоминает он.
Длилось это аж два десятилетия (с 1976 по 1996 год), которые сам писатель называет временем «мучений, бесславия, позора». Но потом жизнь сделала неожиданный поворот.
Политический проект
Новый этап наступил с уходом в политику, и это, по его словам, «на какое-то время вознаградило его». Он вошел в политсовет СПС, стал редактором журнала «Космополис», начал регулярно мелькать на телевидении как политический обозреватель.
- Все складывалось замечательно, мне казалось, что я взлетел. Меня стали узнавать на улицах, одна парикмахерша даже подстригла без очереди, и тогда я думал, это вершина, какую только можно достичь, - смеется Денис Драгунский.
Однако политические игры закончились так же стремительно, как начались. СПС, будучи либеральной партией, не выдержал испытания временем.
- Мы пролетели на выборах как древесина над Парижем. Партию расформировали, я остался не у дел, - с юмором вспоминает Драгунский.
Спасение пришло откуда не ждали. Из «Живого журнала», где у него было всего 600 подписчиков. Он начал публиковать там небольшие юмористические зарисовки объемом не больше страницы на экране компьютера. Такой формат, что называется, «зашел», и аудитория стремительно пошла вверх. Вскоре последовало предложение собрать их в книгу. Сборник «Нет такого слова» вышел в 2009 году и сразу попал в шорт-лист премии «Книга года».
Сейчас за плечами Дениса Драгунского более 1,5 тыс. коротких рассказов, отличающихся точностью жизненных наблюдений и неизменным юмором. А повесть «Архитектор и монах» в 2013 году вошла в шорт-лист «Премии И. П. Белкина».
Писать прозу литератор начал довольно поздно - в 57 лет. Долгое время боялся, что его постоянно будут сравнивать с отцом, и даже если он напишет «откровенное барахло», с такой фамилией его все равно напечатают. Спустя десятилетия он все-таки решился, и все получилось.
«Не бояться идти вперед»
Насколько же важно было влияние отца? По словам Драгунского, он постоянно с ним разговаривал, уделял много внимания образованию, но никаких особых наставлений писатель не помнит. Как и того, чтобы его как-то по-особенному «воспитывали». Разве что отец говорил ему «не бояться идти вперед». Сам колумнист подчеркивает: это было не столько воспитание, сколько «эффект присутствия» отца в его жизни и того, чем жила его семья и окружение».
Немалую роль сыграли атмосфера, в которой он рос, выбранный вуз и в целом общение с умными и продвинутыми людьми. Для человека в любом возрасте очень важно находиться в кругу тех, кто идет вперед и у кого можно учиться. Среди подростков и молодежи этот благотворный эффект многократно сильнее. Именно это, убежден он, в конце концов, и сработало в случае с его писательской карьерой, пусть и спустя десятилетия.
Таким образом, можно сказать, что важна не столько фамилия и «семейное воспитание», сколько тот комплекс знаний, умений, навыков и связей, который складывается в молодом возрасте. А также теплое влияние и любовь отца.
Говоря о «Денискиных рассказах», Денис Драгунский отметил, что некоторые вещи были авторским вымыслом. Например, тех игрушек, которые описывались, в действительности не существовало.
- Отец писал меня как некий желательный образ, сформированный им, уже зрелым и пожившим мужчиной, который не совсем совпадал с реалиями. Образ очень притягательный, учитывая, что миллионы читателей до сих пор помнят и любят этого героя, - подчеркнул Драгунский.
В завершение писатель также ответил на многочисленные вопросы участников клуба.
История Дениса Драгунского показывает, что, несмотря на тернистый путь и приближающийся преклонный возраст, каждый человек способен начать новый проект, двигаться вперед и развиваться. Главное - сделать шаг и не бояться идти.
