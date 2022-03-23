В Улан-Удэ уволен худрук Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева

В Бурятии приказом министерства культуры республики 22 марта уволен года художественный руководитель Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева» Сергей Левицкий. «Он уволен в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора», - сообщила пресс-служба ведомства.«Увольнение по этому основанию было произведено в соответствии с требованиями действующего законодательства, так как /…/ собственник имущества организации наделен конкретными правомочиями, позволяющими ему в целях достижения максимальной эффективности экономической деятельности и рационального использования имущества, как самостоятельно, под свою ответственность, назначать руководителя, которому доверяется управление учреждением, принадлежащим собственнику имуществом, обеспечение его целостности и сохранности, так и прекратить трудовой договор с ним», - говорится в пресс-релизе.Срочным трудовым договором от 3 августа 2022 года, заключенным между министерством культуры Бурятии и директором Сергеем Левицким, предусмотрено, что по решению работодателя договор с истцом может быть расторгнут до истечения срока его действия.Увольнение руководителя по указанному основанию, не является мерой юридической ответственности и поэтому позволяет собственнику имущества прекратить трудовой договор в любое время и независимо от того, совершены ли руководителем виновные действия.Правовой гарантией защиты от негативных последствий, которые могут наступить для руководителя в результате потери работы, является предусмотренная законом выплата компенсации за досрочное расторжение трудового договора с руководителем организации. Сергею Левицкому перечислена сумма трехкратного среднего месячного заработка, отметили в ведомстве.Фото: ГРДТ им. Бестужева