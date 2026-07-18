Общество 18.07.2026 в 10:14

С 1 сентября начальная военная подготовка станет отдельным обязательным курсом в школах

На ее изучение отводится 34 часа
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Текст: Иван Иванов
С 1 сентября начальная военная подготовка станет отдельным обязательным курсом в школах
Фото: архив «Номер один»
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в школах разделят на два курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» (НВП). Обе дисциплины будут обязательными, сообщает «Российская газета»

На изучение каждого курса отведут по 34 часа. Изменения коснутся учеников, которые перейдут в 8‑й и 10‑й классы. В рамках НВП школьники будут осваивать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, применение средств защиты, порядок действий при эвакуации, а также изучат вопросы противодействия экстремизму и терроризму и пройдут практические занятия по оказанию первой помощи.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, цель изменений — сделать предмет более практико-ориентированным. По его словам, задача — научить школьников чётким алгоритмам действий в непростых жизненных ситуациях, помочь им защитить себя в разных сферах (быт, город, природа, цифровое пространство) и сформировать осознанное отношение к безопасности.
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