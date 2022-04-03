Общество 03.04.2022 в 19:52

Ростуризм досрочно завершает продажи туров с кешбэком

Продажа туров с кешбэком по России закончится досрочно

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Текст: Лариса Ситник
Ростуризм досрочно завершает продажи туров с кешбэком

Туры перестанут продавать в ночь на 9 апреля. Это решение связано с повышенным спросом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», - говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам главы ведомства, все выделенные средства почти реализованы.

Отмечается, что 18 января стартовал весенний этап продаж туров с кешбэком, завершиться он должен был 12 апреля. До 30 апреля можно отправится в поездки, а в круизы – до конца мая.

Также осенью этого года запланирован осенне-зимний этап программы, который должен начаться в октябре.


Фото: "Номер один"

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