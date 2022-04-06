Общество 06.04.2022 в 18:31
Умер Владимир Жириновский
Депутаты Госдумы почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании
Текст: Номер один
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в среду после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.
«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский», - сказал Володин.
Депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании, сообщает ТАСС.
Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Был младшим (шестым) ребенком в семье.
Мать - Александра Павловна (в девичестве - Макарова, по первому мужу - Жириновская), уроженка Мордовии, в 1940-х годах переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Ее первый супруг - Андрей Васильевич Жириновский - служил в органах НКВД, затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги. В 1944 году умер от туберкулеза.
Отец Владимира Жириновского - Вольф Исаакович Эйдельштейн, выходец из Западной Украины (на тот момент - территория Польши), в начале Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибе. В 1945 году женился на Александре Жириновской, однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу, затем жил в Израиле.
Образование, ученые степени
В 1970 году Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года - Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности "Турция и турецкий язык". В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма. В 1977 году с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Доктор философских наук. 24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор.
Начало трудовой и политической деятельности
По словам Владимира Жириновского, политической деятельностью он начал заниматься еще в студенческие годы. В 1967 году направил на имя генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева письмо с предложением проведения реформ «в области образования, сельского хозяйства, городского управления». В результате был приглашен «для беседы» в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где ему сказали, что его предложения нереальны.
В 1969 году проходил практику в Иране и Турции по линии внешнеторговых объединений «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим связям СССР. В том же году стал переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в городе Искендерон (Турция). В Турции был арестован и выслан из страны. По словам самого Владимира Жириновского, причиной ареста послужил подаренный местному жителю советский значок.
В 1970-1972 годах служил в Советской армии, в политическом управлении штаба Закавказского военного округа (Тбилиси, Грузия).
В 1972-1975 годах - сотрудник сектора Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. Участвовал в подготовке проведения Конгресса сторонников мира в Москве и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1973).
Одновременно в 1973 году был внештатным инструктором Ленинского районного комитета ВЛКСМ (Москва).
С 1975 года работал с иностранными учащимися в деканате экономического факультета Высшей школы профсоюзного движения.
С 1975 по 1983 год - консультант, старший консультант отдела Европы Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР (коллегия занималась решением спорных вопросов между советскими и иностранными гражданами, в т. ч. вступлением в наследство и бракоразводными процессами). Специализировался в области наследственного права.
В 1983-1990 годах - сотрудник, затем старший юрисконсульт, руководитель юридического отдела издательства «Мир».
В 1999 году стал основателем Института мировых цивилизаций в Москве.
Политическая деятельность в 1980-1990-х гг
В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича.
В 1988 году участвовал в учредительном съезде Демократического союза. Избирался членом правления Общества еврейской культуры.
13 декабря 1989 года Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). В основу программы политической организации легла разработанная ранее Жириновским «Программа Социал-демократической партии России». ЛДПСС заявила о себе как об оппозиции правящей КПСС.
31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Владимир Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет.
В 1990-1991 годах был одним из лидеров Центристского блока (образован в июле 1990 года, в него вошли ЛДПСС, Союз демократических сил им. А. Д. Сахарова, Российский народный фронт и другие политические силы), который выступал за сохранение Советского Союза и создание Комитета национального спасения СССР.
6 октября 1990 года по инициативе главного координатора ЦК ЛДПСС Владимира Богачева состоялся II (чрезвычайный) съезд ЛДПСС, на котором Жириновский был смещен с поста председателя и исключен из партии «за прокоммунистическую деятельность», а сама организация переименована в Либерально-демократическую партию (ЛДП). Владимир Жириновский и его сторонники отказались подчиняться решениям съезда и в свою очередь созвали конференцию, на которой исключили своих бывших коллег из партии. В результате она раскололась на ЛДПСС и ЛДП. ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции, став второй официально зарегистрированной партией в Советском Союзе после КПСС (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).
В августе 1991 года во время попытки госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, Владимир Жириновский публично выступил в поддержку ГКЧП от лица партии. Летом 1993 года принимал участие в созванном президентом России Борисом Ельциным Конституционном совещании по разработке проекта основного закона. В октябре того же года поддержал Ельцина в его конфликте с Верховным Советом РФ, но осудил насильственные действия обеих сторон.
Участие в президентских выборах
Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ. Лучшего результата добился на выборах 2008 года.
На первых президентских выборах 12 июня 1991 года он набрал 7,81% голосов избирателей, занял 3-е место после Бориса Ельцина (57,30%) и Николая Рыжкова (16,85%). На выборах 16 июня 1996 года получил 5,7% (5-е место из 10 кандидатов) и не вышел во второй тур голосования (3 июля президентом был избран Борис Ельцин, 53,82%). В ходе выборов 26 марта 2000 года за Владимира Жириновского отдали голоса 2,7% избирателей, он занял 5-е место среди 11 кандидатов (главой государства избран Владимир Путин, 52,94%). 2 марта 2008 года Жириновский занял 3-е место (9,35%) из четырех кандидатов, уступив Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%). 4 марта 2012 года принял участие в очередных выборах главы государства, занял 4-е место среди пяти кандидатов, получив 6,22% (президентом РФ избран Владимир Путин, 63,60%). На выборах 18 марта 2018 года лидер ЛДПР набрал 5,65% голосов, заняв 3-е место из восьми претендентов (после Владимира Путина, 76,69%; Павла Грудинина, 11,77%).
В Государственной думе
Владимир Жириновский являлся депутатом всех восьми созывов Государственной думы РФ: он работал в нижней палате парламента с 1993 года. С 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера Госдумы РФ, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.
12 декабря 1993 года он был избран депутатом Государственной думы РФ I созыва от ЛДПР. Прошел в Думу по Щелковскому одномандатному округу №114 (Московская область). В нижней палате парламента возглавил фракцию либерал-демократов, которая стала второй по численности после "Выбора России". Был членом думского комитета по обороне.
В последующие годы избирался в Госдуму как первый номер списка ЛДПР.
17 декабря 1995 года он был избран в Госдуму II созыва, занял пост лидера партийной фракции, работал в составе комитета по обороне.
На выборы в Государственную думу РФ III созыва 19 декабря 1999 года был выдвинут от «Блока Жириновского». Блок был образован после отказа ЦИК РФ регистрировать предвыборный список ЛДПР из-за предоставления кандидатами из федеральной части списка недостоверных сведений об имуществе. В январе 2000 года Владимир Жириновский был избран заместителем председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Руководителем парламентской фракции ЛДПР стал его сын Игорь Лебедев.
7 декабря 2003 года и 2 декабря 2007 года Владимир Жириновский избирался депутатом Госдумы IV и V созывов. В 2003-2011 годах был заместителем председателя парламента Бориса Грызлова. Входил в думский комитет по обороне.
Впоследствии - 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года - избирался депутатом Государственной думы VI и VII созывов по списку ЛДПР. Возглавлял партийную фракцию в нижней палате парламента.
19 сентября 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва, вновь возглавил фракцию ЛДПР.
Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996-2008).
Входил в состав Государственного совета РФ.
Участие в региональных выборах
Лидер ЛДПР неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах в РФ.
30 мая 1999 года Владимир Жириновский занял третье место на выборах главы Белгородской области (17,72%), уступив действующему губернатору Евгению Савченко (53,46%) и аудитору Счетной палаты РФ Михаилу Бесхмельницыну (19,71%).
Личные сведения, семья
9 февраля 2022 года стало известно, что Владимир Жириновский несколько дней назад был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом. Ранее политик восемь раз был вакцинирован от COVID-19. О последней сделанной прививке он сообщил 20 декабря 2021 года.
Владимир Жириновский официально состоял в браке с Галиной Александровной Лебедевой (по образованию - вирусолог, кандидат биологических наук). По словам Владимира Жириновского, их брак был заключен в 1971 году, однако в 1978 году супруги оформили развод, а в 1990-х годах обвенчались и с тех пор их связывает церковный брак. Сын Владимира Жириновского и Галины Лебедевой - Игорь Лебедев (род. 1972), в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы РФ. Кроме того, по словам Жириновского, он имел двух внебрачных детей: дочь - Анастасия Петрова (род. 1983), сын - Олег Эйдельштейн.
(Газдаров; род. 1986).
Звания, награды, книги, языки
Владимир Жириновский имел звание полковника в отставке.
Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью П. А. Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства РФ (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции РФ, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.
Заслуженный юрист РФ (2000).
Являлся действительным членом (академиком) Международной академии экологии и природопользования, почетным академиком Академии естествознания, действительным членом Международной академии информатизации, действительным членом (академиком) Академии социальных наук.
Владел английским, французским, немецким и турецким языками.
Был автором более 500 книг и публикаций, включая 100 томов под названием «Политическая классика». Владимиру Жириновскому посвящены две книги члена высшего совета ЛДПР, ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева: «Пророк в своем Отечестве» (2015), «Пророк 2.0» (2021).
Лидер ЛДПР записал несколько альбомов с песнями, в том числе собственного сочинения. Он же является автором гимна Либерально-демократической партии.
В 2016 году во дворе Института мировых цивилизаций (Москва) установлен памятник Владимиру Жириновскому работы скульптура Зураба Церетели.
Фото: ldpr.ru
«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский», - сказал Володин.
Депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании, сообщает ТАСС.
Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Был младшим (шестым) ребенком в семье.
Мать - Александра Павловна (в девичестве - Макарова, по первому мужу - Жириновская), уроженка Мордовии, в 1940-х годах переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Ее первый супруг - Андрей Васильевич Жириновский - служил в органах НКВД, затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги. В 1944 году умер от туберкулеза.
Отец Владимира Жириновского - Вольф Исаакович Эйдельштейн, выходец из Западной Украины (на тот момент - территория Польши), в начале Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибе. В 1945 году женился на Александре Жириновской, однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу, затем жил в Израиле.
Образование, ученые степени
В 1970 году Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года - Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности "Турция и турецкий язык". В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма. В 1977 году с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Доктор философских наук. 24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор.
Начало трудовой и политической деятельности
По словам Владимира Жириновского, политической деятельностью он начал заниматься еще в студенческие годы. В 1967 году направил на имя генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева письмо с предложением проведения реформ «в области образования, сельского хозяйства, городского управления». В результате был приглашен «для беседы» в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где ему сказали, что его предложения нереальны.
В 1969 году проходил практику в Иране и Турции по линии внешнеторговых объединений «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим связям СССР. В том же году стал переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в городе Искендерон (Турция). В Турции был арестован и выслан из страны. По словам самого Владимира Жириновского, причиной ареста послужил подаренный местному жителю советский значок.
В 1970-1972 годах служил в Советской армии, в политическом управлении штаба Закавказского военного округа (Тбилиси, Грузия).
В 1972-1975 годах - сотрудник сектора Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. Участвовал в подготовке проведения Конгресса сторонников мира в Москве и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1973).
Одновременно в 1973 году был внештатным инструктором Ленинского районного комитета ВЛКСМ (Москва).
С 1975 года работал с иностранными учащимися в деканате экономического факультета Высшей школы профсоюзного движения.
С 1975 по 1983 год - консультант, старший консультант отдела Европы Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР (коллегия занималась решением спорных вопросов между советскими и иностранными гражданами, в т. ч. вступлением в наследство и бракоразводными процессами). Специализировался в области наследственного права.
В 1983-1990 годах - сотрудник, затем старший юрисконсульт, руководитель юридического отдела издательства «Мир».
В 1999 году стал основателем Института мировых цивилизаций в Москве.
Политическая деятельность в 1980-1990-х гг
В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича.
В 1988 году участвовал в учредительном съезде Демократического союза. Избирался членом правления Общества еврейской культуры.
13 декабря 1989 года Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). В основу программы политической организации легла разработанная ранее Жириновским «Программа Социал-демократической партии России». ЛДПСС заявила о себе как об оппозиции правящей КПСС.
31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Владимир Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет.
В 1990-1991 годах был одним из лидеров Центристского блока (образован в июле 1990 года, в него вошли ЛДПСС, Союз демократических сил им. А. Д. Сахарова, Российский народный фронт и другие политические силы), который выступал за сохранение Советского Союза и создание Комитета национального спасения СССР.
6 октября 1990 года по инициативе главного координатора ЦК ЛДПСС Владимира Богачева состоялся II (чрезвычайный) съезд ЛДПСС, на котором Жириновский был смещен с поста председателя и исключен из партии «за прокоммунистическую деятельность», а сама организация переименована в Либерально-демократическую партию (ЛДП). Владимир Жириновский и его сторонники отказались подчиняться решениям съезда и в свою очередь созвали конференцию, на которой исключили своих бывших коллег из партии. В результате она раскололась на ЛДПСС и ЛДП. ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции, став второй официально зарегистрированной партией в Советском Союзе после КПСС (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).
В августе 1991 года во время попытки госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, Владимир Жириновский публично выступил в поддержку ГКЧП от лица партии. Летом 1993 года принимал участие в созванном президентом России Борисом Ельциным Конституционном совещании по разработке проекта основного закона. В октябре того же года поддержал Ельцина в его конфликте с Верховным Советом РФ, но осудил насильственные действия обеих сторон.
Участие в президентских выборах
Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ. Лучшего результата добился на выборах 2008 года.
На первых президентских выборах 12 июня 1991 года он набрал 7,81% голосов избирателей, занял 3-е место после Бориса Ельцина (57,30%) и Николая Рыжкова (16,85%). На выборах 16 июня 1996 года получил 5,7% (5-е место из 10 кандидатов) и не вышел во второй тур голосования (3 июля президентом был избран Борис Ельцин, 53,82%). В ходе выборов 26 марта 2000 года за Владимира Жириновского отдали голоса 2,7% избирателей, он занял 5-е место среди 11 кандидатов (главой государства избран Владимир Путин, 52,94%). 2 марта 2008 года Жириновский занял 3-е место (9,35%) из четырех кандидатов, уступив Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%). 4 марта 2012 года принял участие в очередных выборах главы государства, занял 4-е место среди пяти кандидатов, получив 6,22% (президентом РФ избран Владимир Путин, 63,60%). На выборах 18 марта 2018 года лидер ЛДПР набрал 5,65% голосов, заняв 3-е место из восьми претендентов (после Владимира Путина, 76,69%; Павла Грудинина, 11,77%).
В Государственной думе
Владимир Жириновский являлся депутатом всех восьми созывов Государственной думы РФ: он работал в нижней палате парламента с 1993 года. С 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера Госдумы РФ, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.
12 декабря 1993 года он был избран депутатом Государственной думы РФ I созыва от ЛДПР. Прошел в Думу по Щелковскому одномандатному округу №114 (Московская область). В нижней палате парламента возглавил фракцию либерал-демократов, которая стала второй по численности после "Выбора России". Был членом думского комитета по обороне.
В последующие годы избирался в Госдуму как первый номер списка ЛДПР.
17 декабря 1995 года он был избран в Госдуму II созыва, занял пост лидера партийной фракции, работал в составе комитета по обороне.
На выборы в Государственную думу РФ III созыва 19 декабря 1999 года был выдвинут от «Блока Жириновского». Блок был образован после отказа ЦИК РФ регистрировать предвыборный список ЛДПР из-за предоставления кандидатами из федеральной части списка недостоверных сведений об имуществе. В январе 2000 года Владимир Жириновский был избран заместителем председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Руководителем парламентской фракции ЛДПР стал его сын Игорь Лебедев.
7 декабря 2003 года и 2 декабря 2007 года Владимир Жириновский избирался депутатом Госдумы IV и V созывов. В 2003-2011 годах был заместителем председателя парламента Бориса Грызлова. Входил в думский комитет по обороне.
Впоследствии - 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года - избирался депутатом Государственной думы VI и VII созывов по списку ЛДПР. Возглавлял партийную фракцию в нижней палате парламента.
19 сентября 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва, вновь возглавил фракцию ЛДПР.
Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996-2008).
Входил в состав Государственного совета РФ.
Участие в региональных выборах
Лидер ЛДПР неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах в РФ.
30 мая 1999 года Владимир Жириновский занял третье место на выборах главы Белгородской области (17,72%), уступив действующему губернатору Евгению Савченко (53,46%) и аудитору Счетной палаты РФ Михаилу Бесхмельницыну (19,71%).
Личные сведения, семья
9 февраля 2022 года стало известно, что Владимир Жириновский несколько дней назад был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом. Ранее политик восемь раз был вакцинирован от COVID-19. О последней сделанной прививке он сообщил 20 декабря 2021 года.
Владимир Жириновский официально состоял в браке с Галиной Александровной Лебедевой (по образованию - вирусолог, кандидат биологических наук). По словам Владимира Жириновского, их брак был заключен в 1971 году, однако в 1978 году супруги оформили развод, а в 1990-х годах обвенчались и с тех пор их связывает церковный брак. Сын Владимира Жириновского и Галины Лебедевой - Игорь Лебедев (род. 1972), в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы РФ. Кроме того, по словам Жириновского, он имел двух внебрачных детей: дочь - Анастасия Петрова (род. 1983), сын - Олег Эйдельштейн.
(Газдаров; род. 1986).
Звания, награды, книги, языки
Владимир Жириновский имел звание полковника в отставке.
Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью П. А. Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства РФ (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции РФ, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.
Заслуженный юрист РФ (2000).
Являлся действительным членом (академиком) Международной академии экологии и природопользования, почетным академиком Академии естествознания, действительным членом Международной академии информатизации, действительным членом (академиком) Академии социальных наук.
Владел английским, французским, немецким и турецким языками.
Был автором более 500 книг и публикаций, включая 100 томов под названием «Политическая классика». Владимиру Жириновскому посвящены две книги члена высшего совета ЛДПР, ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева: «Пророк в своем Отечестве» (2015), «Пророк 2.0» (2021).
Лидер ЛДПР записал несколько альбомов с песнями, в том числе собственного сочинения. Он же является автором гимна Либерально-демократической партии.
В 2016 году во дворе Института мировых цивилизаций (Москва) установлен памятник Владимиру Жириновскому работы скульптура Зураба Церетели.
Фото: ldpr.ru
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