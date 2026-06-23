Бесплатные льготные лекарства

«У меня есть льгота, но в поликлинике говорят, что лекарства нужно покупать самой. Разве государство не должно обеспечивать бесплатными препаратами? Как добиться своего?» Елена, Ильинка

Право на бесплатные лекарства закреплено законом. Разберёмся, кому оно положено и как им воспользоваться.

Кто имеет право

Федеральные льготники: инвалиды всех групп и дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, «чернобыльцы», Герои Труда.

Региональные льготники: пациенты с социально значимыми болезнями — диабет, астма, онкология, туберкулёз, глаукома и другие. Также дети до трёх лет (из многодетных — до шести лет) имеют право на бесплатные лекарства.

Также действуют особые случаи, когда лекарства выдаются бесплатно вне зависимости от льготы. Например, в течение двух лет после инфаркта, инсульта, операций на сосудах сердца.

Кроме того, для некоторых категорий предусмотрена скидка 50% на рецептурные препараты.

Какие лекарства дают

Только те, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Список большой — более 800 наименований. Всё, что не в этом перечне, придется покупать самому.

Как получить

Шаг 1. Проверьте, не отказывались ли вы от льготы в пользу денег. Если отказывались — подайте заявление в Социальный фонд до 1 октября, чтобы вернуть право на лекарства со следующего года.

Шаг 2. Идите к лечащему врачу. Возьмите паспорт, полис, СНИЛС и документ о льготе (удостоверение ветерана, справку об инвалидности). Врач выпишет рецепт, если есть медицинские показания.

Шаг 3. С рецептом — в социальную аптеку (её адрес подскажут в поликлинике). Рецепт действителен 30 дней (15 дней — на наркотические).

Если отказали или нет лекарства

Врач отказывается выписывать рецепт? Жалуйтесь главному врачу поликлиники в письменной форме.

Если же нужного лекарства нет в аптеке, не берите замену без согласия врача. Врач обязан предложить аналог с тем же действующим веществом. Если и его нет — пишите заявление главному врачу. Можно также пожаловаться в Росздравнадзор или прокуратуру.

Отметим, в Бурятии льготные лекарства получают десятки тысяч жителей. Для многодетных семей с детьми до шести лет действует полная компенсация стоимости лекарств, купленных по рецепту (нужно обратиться в соцзащиту или МФЦ).