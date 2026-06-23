В Бурятии выздоровела малышка, которую ранее экстренно доставили в «инфекционку»

В Бурятии выздоровела 3-месячная девочка, которую ранее экстренно эвакуировали из Баунтовского района в Улан-Удэ с острым инфекционным заболеванием. У малышки было сильное обезвоживание и другие тяжелые признаки интоксикации. Ребенка вертолетом доставили в инфекционную больницу.

«В час ночи сотрудники больницы отозвались на призыв главврача – понадобилась помощь для освещения посадочной площадки для вертолета. Коллектив сработал молниеносно и слаженно, несмотря на то что кого-то подняли с постели», - рассказал глава республики Алексей Цыденов.

В прошлую пятницу ребенка выписали, и сейчас кроха дома с родителями. Ее здоровью уже ничто не угрожает.

«Всем врачам и другим сотрудникам Баунтовской ЦРБ, а также сотрудникам санавиации огромная благодарность за профессионализм и самоотверженность. За спасением любой жизни стоит труд большого числа людей – от специалистов министерств до врачей и пилотов. Малышке – здоровья и счастливой жизни!», - заключил руководитель региона.