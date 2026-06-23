В Бурятии три человека получили травмы после столкновения грузовика с поездом

Вчера в 16:40 в Муйском районе Бурятии на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне «Перевал – Осыпной», водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.

«Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. На движение других поездов ситуация не повлияла», - прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В группе «Муя-инфо.24/7» добавили, что три человека получили травмы, пострадавших доставили в центральную районную больницу – в поселок Таксимо.