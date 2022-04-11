В Забайкалье символом веры в возвращение солдат на родину стала бабочка

Более 30 выпускников Даурской средней общеобразовательной школы из Забайкалья в настоящее время принимают участие в спецоперации на Украине. С каждым из них педагоги стараются поддерживать связь, сообщает официальный портал Забайкальского края.Юные даурчане собирают посылки и пишут письма, где просят ребят обязательно вернуться домой живыми и здоровыми, выполнив свой долг по защите мира. Военнослужащие в ответ записывают видео приветы, в которых благодарят мальчишек и девчонок за слова поддержки.Недавно от них пришла фотография. Даже в таких сложных условиях забайкальские солдаты продолжают замечать прекрасное - нашли и отогрели бабочку, фотографию которой отправили в родное село. Теперь для даурчан это символ не только весны, но и веры, что все ребята обязательно вернутся домой. А письма школьников теперь тоже содержат рисунок той самой бабочки.Фото: пресс-служба администрации поселка Забайкальский