Общество 11.06.2026 в 10:13

Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции

Награждение состоялось в Москве
A- A+
Текст: Карина Перова
Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции
Фото: СУ СКР по Бурятии

Руководителю следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия Евгению Лагацкому присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Награждение состоялось в Москве – соответствующие погоны вручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Евгений Лагацкий окончил ВСГУТУ по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах прокуратуры начал в 2002 году: занимал должности от старшего следователя до начальника отдела криминалистики.

С 2007 по 2009 возглавлял отдел криминалистики следственного управления по Республике Бурятия, работал в центральном аппарате Следственного комитета России, руководил Восточно-Сибирским и Дальневосточным следственными управлениями на транспорте Следственного комитета России. С 2021 по 2024 год занимал должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

С октября 2024 года исполнял обязанности руководителя Следственного управления СК России по Республике Бурятия, а 3 февраля 2025 года был официально назначен на эту должность.

За годы службы Евгений Лагацкий отмечен рядом ведомственных наград, в том числе знаком отличия СК России «За службу закону» и медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Теги
следком Евгений Лагацкий генерал-майор

Все новости

В Улан-Удэ двоих детей с тяжелыми травмами доставили в ДРКБ
11.06.2026 в 11:18
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
11.06.2026 в 10:47
В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате
11.06.2026 в 10:35
Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции
11.06.2026 в 10:13
За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч
11.06.2026 в 09:57
В Улан-Удэ возле ТД «Юбилейный» запустили фонтан
11.06.2026 в 09:56
В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома
11.06.2026 в 09:48
Roblox разблокировали в России
11.06.2026 в 09:32
Мэр Улан-Удэ передал ключи от 9 новых автобусов
11.06.2026 в 09:29
На Байкале бакланы не смогли снизить численность омуля
11.06.2026 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
На объекте не хватает рабочих рук, техники и материалов
11.06.2026 в 10:47
В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате
Запрещенку они распространяли в двух районах республики
11.06.2026 в 10:35
За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч
Он принял на работу иностранку
11.06.2026 в 09:57
В Улан-Удэ возле ТД «Юбилейный» запустили фонтан
Его привели в порядок к юбилею города
11.06.2026 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru