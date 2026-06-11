Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции

Руководителю следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия Евгению Лагацкому присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Награждение состоялось в Москве – соответствующие погоны вручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Евгений Лагацкий окончил ВСГУТУ по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах прокуратуры начал в 2002 году: занимал должности от старшего следователя до начальника отдела криминалистики.

С 2007 по 2009 возглавлял отдел криминалистики следственного управления по Республике Бурятия, работал в центральном аппарате Следственного комитета России, руководил Восточно-Сибирским и Дальневосточным следственными управлениями на транспорте Следственного комитета России. С 2021 по 2024 год занимал должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

С октября 2024 года исполнял обязанности руководителя Следственного управления СК России по Республике Бурятия, а 3 февраля 2025 года был официально назначен на эту должность.

За годы службы Евгений Лагацкий отмечен рядом ведомственных наград, в том числе знаком отличия СК России «За службу закону» и медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.