Общество 30.04.2022 в 17:05

В Бурятии предлагают повысить зарплату педагогам, чтобы снизить число школьных конфликтов

По мнению пользователей соцсетей, такая мера повысит имидж учителей и привлечет молодые кадры
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Текст: Номер один
В Бурятии предлагают повысить зарплату педагогам, чтобы снизить число школьных конфликтов
В соцсетях в очередной раз обсуждают проблему стычек учителя и ученика и современного образования в целом. Один из подписчиков паблика «Аноним 03» выдвинул свою версию – как можно решить данную проблему. 

- Надо поднять зарплату учителям. С повышением зп все только выиграют: 

- Учителя станут добрее, ведь им будет хватать денег не только на оплату ипотеки, но еще и на жит быт, а может и отдых;

- молодые педагоги будут приходить в школу работать, а это и новые ценные кадры, идущие в ногу с молодёжью, понимающие современных детей, воспитанные согласно тенденциям. (Я о том, что учителя-стажисты все-таки воспитывают советскими методами-«как раньше», это работало с нами, но сейчас дети уже другие. Здесь я говорю только о воспитании. Понятно, что знания, которые дают учителя со стажем- бесценны);

- возрастёт престиж профессии. Закроется вопрос «обслуживающего персонала». Сейчас, чтобы хорошо зарабатывать достаточно получить минимальное образование (курсы маникюра, шугаринга и тп), в то время, как люди с любым высшим образованием это высококвалифицированные специалисты, каждый в своей области. И эти люди идут на какие-либо курсы, чтобы прокормить себя и семью, не работая по специальности, в том числе и педагоги;

- с повышением зарплаты учителей, уменьшится их часовая нагрузка, а это улучшение качества обучения, интересные уроки, подготовка одаренных детей к олимпиадам, качественная отработка со слабыми детьми.

- вслед за повышением престижа профессии педагога, дети не будут кричать на учителя и драться с ним, ведь в семье ему не скажут, что учителя- неудачники и с ними можно так обращаться. Да-да, поведение детей идёт из семьи, когда авторитет и компетенции учителя обсуждаются родителями на кухне, ставятся под сомнение, потом дети, услышав подобное мнение мамы-папы-бабушки идут в школу и вытворяют такое. В семье, где учителя ценят, никогда не вырастет такой ребёнок.

От повышения зарплаты учителя выиграют все, абсолютно. Денег в бюджете достаточно. Полиции подняли зарплаты и увеличился поток желающих работать в этой сфере. Так же надо сделать с учителями и врачами. 

Яркий пример: в частной клинике прием одного и того же врача значительно лучше, чем в поликлинике, так как клиника больше ему платит, поток пациентов меньше, врач не перегружен, в клинике есть возможность тщательного обследования, внимания к пациенту больше. Как следствие, качественное лечение. Цель достигнута. Репетитор качественно объясняет материал, так как во-первых, это индивидуально, во вторых, оплачивается выше.

В общем, гипотеза есть и она стара как мир. Властьпредержащие - услышьте нас! Наше образование стоит на коленях, а дети - это будущее страны! Страны, которая должна воспитывать достойных людей, 11 лет дети получают образование, именно в школе формируется личность, все ее ценности, мировоззрение, берется вектор дальшейшей жизни. Будущее страны в руках учителей, на голом энтузиазме далеко не уедешь, надо хотя бы начать с этого, постепенно все исправится», - предлагает автор поста.

Однако в комментариях не все поддержали такую точку зрения.

- Лично мое мнение, что заработная плата никак не зависит от умения работать с детьми. 

- Не каждый выпускник ВУЗа становится хорошим учителем. Учителем нужно родиться, - высказываются в комментариях горожане. 
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