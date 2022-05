The Hu гастролируют по США

Монгольская рок-группа The Hu проводит большое турне по Северной Америке, которое проходит с 16 апреля по 31 мая. Во время своего тура группа успела выступить на главной сцене крупнейшего музыкального фестиваля Coachella , напоминает МОНЦАМЭ Теперь группа планирует принять участие в фестивале Welcome To Rockville -2022, который будет проходить в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, США. В этом году хедлайнерами мероприятия стали Guns N' Roses, Korn, Foo Fighters и KISS. Также в фестивале примут участие такие известные рок-группы, как Megadeth, Shinedown, Papa Roach, Halestorm, Spiritbox, Ministry, Mammoth, WVH и многие другие. Welcome To Rockville- это четырехдневный рок-фестиваль, проводится весной с участием современных и классических рок- и металлических групп. Как сообщал «Номер один», тур носит название Black Thunder («Черный гром»). В планах группы выступить 34 городах США. Во время тура группа обещает презентовать свою новую песню из второго альбома Better Noise Music, который выйдет в конце 2022 года. Записывали альбом в Монголии в течение нескольких месяцев.

Фото: montsame.mn