Общество 10.05.2022 в 18:46

Переходу Монголии на вертикальную письменность поможет компьютер

Разработан конвертер текста из кириллицы в старомонгольскую письменность
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Текст: Номер один
Переходу Монголии на вертикальную письменность поможет компьютер
Компания Bolorsoft запустила программу «Kimo», которая автоматически преобразовывает кириллицу в старомонгольское письмо и наоборот. Программа основана на лингвистике и искусственном интеллекте, сообщает МОНЦАМЭ.

Основатель Bolorsoft С.Бадрал отметил, что на разработку этого конвертера ушло шесть месяцев, а на разработку искусственного интеллекта ушло более 10 лет. «С 2008 года занимаюсь разработкой базовых технологий. Этот продукт является результатом этих исследований и технологий. Мы стремимся создать продукт, который способен выполнять 50 процентов человеческой работы»,- сказал он.

Президент Академии наук Монголии Д.Рэгдэл выразил благодарность и признательность частной компании за проявленную инициативу.

«Согласно закону о монгольском языке, с 2025 года Монголия намерена перейти на старомонгольскую письменность и вести правительственные документы одновременно на двух письменностях. Я уверен, что программа «Kimo» станет основной для достижения этой цели»,- сказал Д.Рэгдэл.

Старомонгольское письмо (классическое монгольское письмо, монг. монгол бичиг) — одна из монгольских письменностей, старейшая собственно монгольская система письма, находящаяся в непрерывном употреблении с начала XIII века до наших дней. Древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольского письма является так называемый Чингисов камень. Исторически использовалось в качестве основного монгольскими народами Монголии, России и Китая. Породило ряд дочерних письменностей, в частности, варианты тодо-бичиг и вагиндра, а также маньчжурское письмо, широко использовавшееся во время правления маньчжурской Цинской династии в Китае. Старомонгольская письменность появилась в результате адаптации староуйгурского алфавита (восходящего, в свою очередь, через согдийское письмо к сирийскому алфавиту) для записи монгольского языка.

В настоящее время используется для записи монгольского и эвенкийского языков на территории КНР, во Внутренней Монголии является обязательным к употреблению (все вывески обязательно публикуются и иероглификой, и на старомонгольском письме). На территории Монголии с 1941 года заменена кириллицей. После распада СССР отдельные общественно-политические группы Монголии пропагандировали идею полного возврата к старомонгольскому письму, но из-за сложности такого перехода идея не была реализована. Тем не менее, с 1990 по 1995 гг. обучение в начальных классах средних школ Монголии проводилось на старомонгольском письме, как и во всех монгольских школах Внутренней Монголии по настоящее время. Старомонгольское письмо вернуло себе официальный статус, но используется ограниченно на эмблемах, печатях государственных учреждений наряду с кириллицей, в эстетико-художественных целях. На банкнотах Монголии все надписи и цифры продублированы на старомонгольском письме. Применяемое на вывесках магазинов, ресторанов и других коммерческих заведений дублирование надписей на старомонгольском письме является личной инициативой владельцев и не носит обязательного характера.

Фото: montsame.mn
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Переходу Монголии на вертикальную письменность поможет компьютер
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