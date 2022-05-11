В Улан-Удэ опубликовали график отключений горячей воды

В Улан-Удэ ресурсоснабжающие организации начинают подготовку ТЭЦ и котельных к зиме. Испытания на плотность и прочность – важнейшая технологическая процедура для выявления изношенных участков теплотрасс, сообщает Комитет городского хозяйства. В период опрессовки давление в трубопроводах повышается более чем на 50 процентов от рабочего. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах и устранить дефекты.«Качественный ремонт и испытания объектов коммунального хозяйства позволят качественно пройти отопительный сезон», - отметили в КГХ.– Тепломагистраль №1, Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК) – горячая вода будет отключена 30 и 31 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– Тепломагистраль №2, Советский район (централизованная часть) – отключения запланированы 17 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– Тепломагистраль №3, Железнодорожный район (район Шишковки) – 23 и 24 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– Тепломагистраль №4, Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– Тепломагистраль №5, Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– Тепломагистраль №6, Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал) пройдут с 16 по 19 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14 и 15 сентября.– котельная мкрн Заречный: с 16 по 19 мая, с 18 по 31 июля, 14 и 15 сентября;– котельная мкрн Загорск: с 16 по 19 мая, с 25 июля по 7 августа, 14 и 15 сентября;– котельная «Юго-Западная»: с 16 по 19 мая, с 1 по 14 августа, 14 и 15 сентября;– мкрн Стеклозавод: с 16 по 19 мая, с 8 по 21 августа, 14 и 15 сентября;– мкрн Аэропорт: с 16 по 19 мая, с 15 по 28 августа, 14 и 15 сентября;– котельная «Ростелеком»: с 16 по 19 мая, с 20 июня по 3 июля, 14 и 15 сентября.«ТГК-14 и администрация города просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район – 45-31-77, Октябрьский – 33-65-22 и Советский – 21-59-52», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»