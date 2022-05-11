В Бурятии в рыбе из Гусиного озера выявили паразитов, опасных для человека

В редакцию «Номер один» обратились общественники из гусиноозерской экологической организации «Экощит». Они собрали и представили исследования от специалистов из Бурятского государственного университета, а также Байкальского института природопользования СО РАН за прошедшие годы. В научных статьях подробно перечислены негативные изменения в водах Гусиного озера из-за воздействия Гусиноозерской ГРЭС.

Исследователи сообщают: на сегодня в озере нарушена структура прежней водной растительности - харовых водорослей и мхов, являющихся признаками прозрачности и высокого качества воды. Вместо них в озере выросли теплолюбивые чужеродные водоросли - рдест пронзеннолистый и нитчатые. В осенний период времени эти чужеродные водоросли отмирают и разлагаются, а как следствие - выделяются токсины, из-за чего вода со временем стала мутной.

Северное побережье озера заросло рогозом и превратилось в болотистую местность.

«Исчезли, существовавшие ранее по всему побережью пос. Набережный естественные пляжи - купальные места. Вместо них присутствуют иловые отложения, источающие в теплое время года характерный неприятный гнилостный запах. Исчезли ранее обитавшие в озере такие рыбы как широколобки и вьюн. Исчез некогда нерестившийся в устье р. Загустай в огромном количестве местный чебак ганзоболь»,

- перечисляют в докладе экоактивисты.



И самый неприятный факт - неблагополучное санитарное состояние озера способствовало появлению и поддержанию очагов паразитарных заболеваний человека.

«Установлена зараженность рыбы плероцеркоидами лентеца широкого, вызывающего дифиллоботриоз – серьезное гельминтозное заболевание человека. Остается незакрытым вопрос присутствия в озере очага описторхоза вызываемого трематодой, места обнаружения которой в озере приурочены к устьевым участкам р. Загустай, северного притока озера»,

- отмечают в докладе.

Как отметил председатель правления «ЭКОЩИТ» Александр Калашников, наболевшую тему с Гусиным озером они поднимают уже несколько лет, однако все еще не могут дождаться реакции от властей. Отметим, тепловое загрязнение поверхностных водоемов - это «ухудшение качества воды в результате изменения температуры окружающей воды при использовании водоемов в качестве водоема – охладителя. В результате такого воздействия на водоем происходят необратимые процессы ухудшения состояния биоценоза (водных организмов)».

Как отмечают экоактивисты, разница в температурах акватории озера, прилегающей к водосбросному каналу, и температурой воды в сбросном канале составляет от 14 – 160 С. Свидетельство тому - незамерзающая полынья в озере. При этом, установленная норма санитарно-гигиеническими требованиями такая температура не должна превышать 50 С.

«Дальнейшее использование Гусиного озера в качестве водоема-охладителя способствует дальнейшему развитию процессов эвтрофикации (дальнейшего ухудшения качества воды), и водоем может стать непригодным для хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного использования»,

- заключают специалисты.

Для решения проблемы общественники предлагают целый ряд предложений. Среди них - отказ от сброса отработанной нагретой воды напрямую в озеро путем модернизации системы водоснабжения, либо остужение сброшенной воды до нормативных показателей. Также, экологи считают, что необходима реконструкция городских очистных сооружений для приведения их в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями после очистки хозяйственно-бытовых стоков, сбрасываемых в озеро и т.д.

«При реализации этих насущных предложений, особенно касаемо Гусиноозерской ГРЭС, возможна реабилитация озера Гусиное, особенно его северной части, что приведет к благоприятному экологическому состоянию бассейна озера в целом. Последствия теплового загрязнения озера уже нанесли и продолжают наносить огромный вред местной экосистеме, а если учитывать связь озера с Байкалом, также Байкальской природной экосистеме , они приводят к пагубному изменению среды обитания человека»,

- отмечает председатель правления «Экощит» Александр Калашников.



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