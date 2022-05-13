Запрет на голливудские фильмы подорвал кинобизнес Бурятии

После начала специальной военной операции на Украине Голливуд ввел запрет на поставки в РФ картин, что поставило многие кинотеатры Бурятии на грань выживания. Ведь большая часть посетителей ориентировалась на качественную западную продукцию.Работу с Россией полностью прекратили мировые лидеры «фабрики грез»: Walt Disney, Paramount, Universal, Warner Bros, Sony Pictures и др. Из-за этого жители Бурятии не увидели новых блокбастеров «Бэтмэна» и «Морбиуса».По данным российской Ассоциации владельцев кинотеатров, в ближайшие пару месяцев из-за нехватки репертуара под угрозой закрытия находится минимум половина российских кинотеатров. А падение выручки прогнозируется более чем на 80%.«Если смотреть разницу между февралем и мартом 2022, когда из кинотеатров ушли большие американские проекты, падение (выручки) составило до 50% в Москве и до 85% в зависимости от региона. А наш запас прочности и так сильно истощен из-за ковида», - сообщила «Интерфаксу» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.В свою очередь, генеральный директор объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин отметил, что в сети произошло падение выручки примерно в четыре раза, так же как и в среднем во всей индустрии. «Действительно, при неблагоприятном сценарии, не оптимистичном и не пессимистичном, а среднем, если ничего не будет меняться, половина кинозалов в России может быть закрыта», - отметил он. Васясин уточнил, что за счет российского контента, сейчас представленного в кинотеатрах, выйти на прежние показатели нельзя. Это же подтверждает глава «Каро» Зинякова, по словам которой «количество новых российских картин при всем кассовом потенциале не способно перекрыть объем требуемых к прокату картин. Их просто не хватает».В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация также будет сложной. Летние месяцы - традиционно не лучшее время для кинотеатров. В Улан-Удэ тенденции спада кинопроката аналогичные. Так, из 18 фильмов майского репертуара кинотеатра Capital Cinema только один составил голливудский - «Анчартед: На картах не значится» с Антонио Бандерасом. Все остальное - фильмы и мультфильмы российского производства, а также редкие картины венгерских и европейских киностудий.Как рассказали работники кинотеатра, после прекращения показа голливудских картин посещаемость резко сократилась. Впрочем, она и так была невысокой, отмечают собеседники «Номер один».- На наш взгляд, все локдауны и ограничительные меры против ковида уничтожили привычки людей к совместным семейным выходам в кинотеатры, - говорят они. - А санкции на кинотеатры уже окончательно добивают нашу сферу.Общественники признают, что на наших глазах идет ломка стереотипов.- Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Голливуд предсказуемо победил отечественную индустрию «фабрики грез» и стал единоличным творцом мировоззрения для нашего населения. Культ американского образа жизни, беспрепятственно внедряемый у нас в стране, причудливо сочетается с ласкающим общественное эго задорновским «ну, тупые» (про США). Сейчас ставшая привычной за последние 30 лет схема сломалась, у многих подсевших началась «ломка». Оказалось, что нам нечего предложить желающим для удовлетворения подобных духовных запросов, - отмечает улан-удэнский общественник, лидер «Трезвой Бурятии» Алексей Карнаухов.Впрочем, что-нибудь кинопрокатчики постараются придумать. Так, например, для поддержки киносетей начали прокатывать старые фильмы. Например, неплохо пошли в народ фильмы 90-х годов «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, собравшие в российском прокате свыше 100 млн рублей. Однако, как отмечают представители киноиндустрии, повторный прокат не сможет закрыть дыру от отсутствия голливудских блокбастеров. Что касается предложений крутить индийские фильмы, то продукция Болливуда, в отличие от Голливуда, вряд ли вдохновит киноманов, полагают эксперты. И больших денег не принесет. Между тем часть западных студий не присоединились к бойкоту российских кинотеатров и у нас продолжают выходить европейские и американские новинки.Поэтому, как сообщают в Ассоциации владельцев кинотеатров, для дальнейшей работы отрасли необходима мощная государственная поддержка. В противном случае к лету большая часть кинотеатров может закрыться.Для Улан-Удэ закрытие кинотеатров также является критичным - ведь они являются якорными арендаторами в торгово-развлекательных центрах. И во многом формируют поток посетителей. Например, в ТРЦ Capital Mall, после того как в кинотеатре Capital Cinema прекратили прокатывать западные блокбастеры, продавцы стали жаловаться на резкое снижение потока посетителей.- Мы это сразу ощутили, народу и раньше было немного, особенно с детьми, а теперь еще меньше, думаем закрывать точку и открываться в более проходимом месте, - рассказала владелец улан-удэнского бутика по продаже модных аксессуаров.Убедиться в этом довольно легко, пройдясь по ТРЦ. Даже самые ходовые места возле эскалаторов простаивают, арендаторы массово бегут, а вместе с ними уменьшается и покупательский трафик. Боковые коридоры ТРЦ вообще в основном остались без арендаторов, поскольку туда редко заходят покупатели. Сюрреализм происходящего подчеркивает полумрак, видимо, в связи с экономией электроэнергии и по причине отсутствия ярких неоновых вывесок. В какой-то момент, если ничего не менять, в ТРЦ могут остаться только продавцы.Добавим, что сами кинотеатры еще в период антиковидных ограничений уже довольно сильно сокращали затраты. Увольняя, например, кассиров и вводя вместо них электронные терминалы, а также сокращая число продавцов попкорна и билетеров. Но это мало помогло - издержки на прокат высоки, а доходы сокращаются.Также изоляция и оскудение ассортимента наверняка приведут и к еще одной тенденции - постепенному уходу кинозрителей в онлайн-кинотеатры. Этому будет способствовать и ожидаемый экономический кризис.Что касается долгосрочной перспективы, то опыт закрытых стран - Китая и Ирана - показывает, что интерес к киноискусству в них со временем может вырасти. Но для этого необходимы колоссальные вливания в киноиндустрию. На создание качественных фильмов и мультфильмов, а не только картин на патриотическую тематику. Иначе кинозритель в кинотеатр не вернется, переформатируясь в телезрителя.- В Бурятии киносеть частная, не принадлежит крупным российским киносетям, их сейчас четыре в Улан-Удэ. В районах сети государственные, то есть могут спокойно выдержать отсутствие кинокартин, однако у них есть определенные обязательства перед Фондом кино, который собственно и выделил субсидии на модернизацию киносети. Но в сложившейся ситуации, возможно, Фонд кино войдет в положение и не будет требовать определенных цифр по кинопрокату. Надеюсь, что местная бурятская киносеть сможет устоять, - полагает кинорежиссер Баир Цыренов. - В таких условиях есть хорошая возможность местным кинопроизводителям воспользоваться ситуацией и плотно занять нишу кинопроката. Однако нет соответствующей местной киноиндустрии, которая могла бы выдавать сносное качество продукта. То есть неизвестно, насколько зритель сможет принять местные продукты на постоянной основе.Также, по мнению эксперта, «у нас пока есть Интернет, подписки на различные онлайн-кинотеатры, и будет очень сложно конкурировать с ними». И пока все выглядит так, что местная киносеть, может, и не умрет, но перестанет приносить доход и самоокупаться.К тому же комплектующие для кинопрокатного оборудования все импортные. Каким образом поддерживать кинопроекторы без заграничных комплектующих, непонятно.- Например, те же расходные материалы в виде ламп надо менять очень часто. Может быть, в Китае есть какие-то аналоги. Как мне кажется, тут два выхода. Первый - государственный. Условно, минкульт собирает всех, и кинопрокатчиков, и кинопроизводителей, - одним компенсирует убытки, другим создает условия для создания нормальной киноиндустрии и так же, финансово, поддерживает дебюты и различные киноконкурсы. Еще необходимо найти импортеров, например из Китая, поставлявших бы оборудование и комплектующие для кинопроката. Это лучший выход. Другой, более реалистичный - собраться этим же людям, но без поддержки государства, и попробовать своими силами решить эти проблемы. Как барон Мюнхгаузен, выдернуть себя из болота.По словам Баира Цыренова, если смотреть правде в глаза, вероятность «вытащить себя из болота» мала, но есть. Кинопроизводителям придется искать контакты с онлайн-кинотеатрами, встраиваться в российскую киноиндустрию, если она тоже выживет. Может, искать успеха в другой стране или просто прекратить снимать и ждать лучших времен?- Местные киносети, по крайней мере улан-удэнские, скорее всего, временно или навсегда через какое-то время остановят деятельность. Но сейчас еще есть какой-то шанс все это предотвратить, бить в колокола, привлечь общественность, создавать местные картины и как-то держаться. Если же убить сегодня киносеть и вялое, чуть живое местное кинопроизводство, то ситуация будет как в 90-х. А потом все это заново создавать уже долго и дорого, - подытоживает режиссер.Фото: «Номер один»