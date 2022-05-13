Общество 13.05.2022 в 12:20

Монголы повезли из Бурятии семена

Однако посадочный материал оказался без документов
A- A+
Текст: Номер один
Монголы повезли из Бурятии семена
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и  Бурятия в МАПП «Кяхта» при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили нарушение правил и норм карантина растений, сообщила пресс-служба управления.

В ручной клади у трех граждан Монголии были обнаружены черенки посадочного материала с почвой 8 штук, около 34 кг картофеля продовольственного 13 сеток в 3 полиэтиленовых, 3 саженца укоренённых роз в бумажных пакетах, 1 пион укоренённый, 1 гортензия укоренённая, 1 яблоня, 3 саженца черной смородины. Документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние обнаруженной подкарантинной продукции, отсутствовали.

Вывоз посадочного материала без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением требований международного и российского законодательства. За нарушение статьи 25 федерального закона «О карантине растений» перевозчики  привлечены к административной ответственности по сттатье 10.2 КоАП РФ. Вывоз  подкарантинной продукции с территории Российской Федерации запрещен до установления фитосанитарного состояния и оформления фитосанитарного сертификата.

Из приятного – российские семена по-прежнему пользуются спросом  в Монголии и, видимо, могли бы стать экспортным товаром, но что-то мешает.

Фото: Россельхонадзор.  
Теги
граница семена нарушения

Все новости

Монголы повезли из Бурятии семена
13.05.2022 в 12:20
Отопительный сезон в Бурятии продлили до 19 мая
13.05.2022 в 12:06
Полиция Улан-Удэ задержала настойчивую воровку
13.05.2022 в 11:54
В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала
13.05.2022 в 11:14
В Бурятии тушат два лесных пожара
13.05.2022 в 10:32
На реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ добавили еще 2,5 млрд рублей
13.05.2022 в 10:22
В Бурятии юный вор спрятался от росгвардейцев за диваном
13.05.2022 в 10:11
В Улан-Удэ стая собак напала на 7-летнего ребенка
13.05.2022 в 09:58
В Бурятии на военную службу призвано около 400 граждан республики
13.05.2022 в 09:56
Санкции санкциями, а жениться надо
13.05.2022 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
Отопительный сезон в Бурятии продлили до 19 мая
Власти прислушались к мнению главного санитарного врача
13.05.2022 в 12:06
В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала
Старое судно наносило ущерб экологии озера
13.05.2022 в 11:14
На реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ добавили еще 2,5 млрд рублей
Модернизация объекта продлится до конца 2024 года
13.05.2022 в 10:22
В Бурятии на военную службу призвано около 400 граждан республики
Все призывники будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа
13.05.2022 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru