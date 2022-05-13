Монголы повезли из Бурятии семена

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия в МАПП «Кяхта» при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили нарушение правил и норм карантина растений, сообщила пресс-служба управления.В ручной клади у трех граждан Монголии были обнаружены черенки посадочного материала с почвой 8 штук, около 34 кг картофеля продовольственного 13 сеток в 3 полиэтиленовых, 3 саженца укоренённых роз в бумажных пакетах, 1 пион укоренённый, 1 гортензия укоренённая, 1 яблоня, 3 саженца черной смородины. Документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние обнаруженной подкарантинной продукции, отсутствовали.Вывоз посадочного материала без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением требований международного и российского законодательства. За нарушение статьи 25 федерального закона «О карантине растений» перевозчики привлечены к административной ответственности по сттатье 10.2 КоАП РФ. Вывоз подкарантинной продукции с территории Российской Федерации запрещен до установления фитосанитарного состояния и оформления фитосанитарного сертификата.Из приятного – российские семена по-прежнему пользуются спросом в Монголии и, видимо, могли бы стать экспортным товаром, но что-то мешает.Фото: Россельхонадзор.