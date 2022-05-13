Общество 13.05.2022 в 13:51

В Улан-Удэ вину за нападение собак на ребенка могут возложить на городских чиновников

Пока следственным отделом по Железнодорожному району СУСК России по Бурятии по ведется  доследственная проверка
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В Улан-Удэ вину за нападение собак на ребенка могут возложить на городских чиновников
В Бурятии сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения о нападении бродячих собак на семилетнего мальчика в частном секторе на улице Репина  Улан-Удэ. Из публикаций следует, что 12 мая ребенок пришел к дому своего друга. В этот момент на него напали три бездомные собаки, которые зубами причинили многочисленные рваные раны различных участков тела. С повреждениями мальчик доставлен в лечебное учреждение, где прооперирован.

«Сведения в публикациях о нападении бездомных животных на ребенка указывают на возможную халатность должностных лиц органов местного самоуправления, задействованных в указанной сфере благоустройства городской среды. В связи с этим следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, и действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка», - сообщило Следственное управление СКР по Бурятии.

Полномочия в сфере обращения с животными без владельцев находятся в ведении органов местного самоуправления. Факт нападения стаи бродячих собак на ребенка свидетельствует, что администрацией города Улан-Удэ соответствующие обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются, отметили в управлении.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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