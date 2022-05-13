В Улан-Удэ вину за нападение собак на ребенка могут возложить на городских чиновников

В Бурятии сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения о нападении бродячих собак на семилетнего мальчика в частном секторе на улице Репина Улан-Удэ. Из публикаций следует, что 12 мая ребенок пришел к дому своего друга. В этот момент на него напали три бездомные собаки, которые зубами причинили многочисленные рваные раны различных участков тела. С повреждениями мальчик доставлен в лечебное учреждение, где прооперирован.«Сведения в публикациях о нападении бездомных животных на ребенка указывают на возможную халатность должностных лиц органов местного самоуправления, задействованных в указанной сфере благоустройства городской среды. В связи с этим следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, и действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка», - сообщило Следственное управление СКР по Бурятии.Полномочия в сфере обращения с животными без владельцев находятся в ведении органов местного самоуправления. Факт нападения стаи бродячих собак на ребенка свидетельствует, что администрацией города Улан-Удэ соответствующие обязанности по обращению с бездомными животными должным образом не выполняются, отметили в управлении.Фото: buryatia.sledcom.ru