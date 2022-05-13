Общество 13.05.2022 в 14:42

Жители Бурятии смогут защищать свое жилище без оглядки на УК

В Госдуме предложили расширить пределы необходимой обороны
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Текст: Станислав Сергеев
Жители Бурятии смогут защищать свое жилище без оглядки на УК
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает дополнить уголовный кодекс нормой о том, что действия обороняющегося лица, направленные на защиту от опасного посягательства, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении в его жилище, не являются превышением пределов необходимой обороны.

Авторы проекта ссылаются на Конституцию, которая гарантирует право на неприкосновенность жилища. Нарушение этого права часто совершается не только с целью завладения чужим имуществом, но совокупности с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. При этом, по закону гражданин, защищающий себя и своих близких, ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

К слову, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по статье «Убийство, совершенное при превышении необходимой обороны» были осуждены 132 человека, а оправданы только 2. По статье «Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны» осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров – ни одного.

В Бурятии похожая ситуация. При этом, часто доказать факт самообороны бывает непросто.

- Допустим, напали с ножом на хозяина квартиры, обороняющийся схватил нож и, удачно уклонившись, ударил им нападавшего. В итоге нападавший скончался на месте. Оборонявшийся - без повреждений. Как правоохранительные органы, как правило, оценивают показания о самообороне? Как попытку уйти от уголовной ответственности. В итоге квалификация действий в данном случае будет убийство, то есть ст. 105 УК РФ. Причем переквалифицировать статью на более жесткую можно уже при тех обстоятельствах, когда у оборонявшегося не будет доказательств обороны (свидетелей, видео и пр.), - рассказывал «Номер один» в одной из прошлых публикаций адвокат Алексей Живоденко.

Фото: «Номер один»

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самооборона

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