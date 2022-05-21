В Генпрокуратуре России недовольны готовностью регионов ДФО к лесным пожарам

В Генпрокуратуре России обсудили ситуацию с лесными пожарами в регионах Дальнего Востока и Сибири, которые ежегодно подвергаются воздействию огненной стихии.Как сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, в Сибири и на Дальнем Востоке в этом году зафиксировано более 3,5 тысяч пожаров, огнем пройдено 367 тысяч гектар.Наибольшая выгоревшая лесная площадь приходится на Амурскую область, Красноярский и Приморский края, Иркутскую и Омскую области, Хабаровский край, Еврейскую автономную область, Хакасию и Забайкальский край.Для укрепления материально-технической базы по тушению пожаров, создания запасов на случай чрезвычайных ситуаций увеличены субвенции из федерального бюджета субъектам в Дальневосточном федеральном округе в 2,5 раза, регионам Сибири – в 3,3 раза.Вместе с тем, не удалось избежать трагических событий. В шести регионах Сибири огнем уничтожено свыше 800 жилых домов, в которых проживало более 2400 человек. В Забайкальском, Хабаровском краях и Амурской области – дачные дома и постройки.В связи с невыполнением необходимых требований ограниченно готовыми признаны республики Тыва и Хакасия, Забайкальский край, Иркутская и Магаданская области.Дмитрий Демешин указал на существенные недостатки в работе уполномоченных органов власти и местного самоуправления, учреждений при определенном попустительстве контролирующих ведомств.«Практически во всех регионах Дальнего Востока и Сибири прокурорами пресечены факты непринятия органами власти своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами. Также местные власти не проводят мероприятия по обновлению защитных минерализованных полос, очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора, созданию условий для противопожарного водоснабжения.Так, в Бурятии, Хакасии, Забайкальском, Камчатском, Приморском краях и Амурской области должностными лицами лесничеств, лесхозов и авиабаз допускались случаи неоперативного выявления и неэффективного тушения огня.По требованию прокуроров в Бурятии в планы тушения лесных пожаров 34 лесничеств внесены достоверные сведения о привлекаемой технике.В ряде регионов остаются не решенными в полном объеме вопросы обеспечения пожарной безопасности отдельных населенных пунктов. Это республики Саха (Якутия) и Тыва, Алтайский и Красноярский края, Амурская и Томская области.«По результатам обсуждения Дмитрий Демешин поставил региональным прокурорам задачи мерами реагирования обеспечить должное техническое состояние и содержание специализированной лесопожарной техники, полноту штатной численности формирований по борьбе с огнем, интенсивность наземного патрулирования. Принять исчерпывающие меры к ликвидации несанкционированных свалок горючих отходов в лесах. Обеспечить надзорное сопровождение целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Экология», а также в виде субвенций на охрану лесов от пожаров. Незамедлительно направлять в следственные органы материалы о фактах халатного отношения должностных лиц к исполнению обязанностей по предотвращению и ликвидации природных пожаров», - рассказали в надзорном ведомстве.Дмитрий Демешин также потребовал проработать с органами власти субъектов вопрос об оказании мер поддержки гражданам, у которых сгорели дачные и садовые дома. Дать оценку соблюдения требований законодательства при строительстве и приобретении жилья, эффективное расходование бюджетных средств на эти цели.Фото: прокуратура Бурятии