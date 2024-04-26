Общество 26.04.2024 в 09:57

В Улан-Удэ «ЭкоАльянс» увеличил количество контейнеров для сбора пластика

Их установили в Октябрьском районе города
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ «ЭкоАльянс» увеличил количество контейнеров для сбора пластика

В Улан-Удэ специалисты «ЭкоАльянса» установили 40 контейнеров для сбора пластика. Их нетрудно найти, т.к. они ярко-оранжевого цвета. В них можно положить любую пластиковую тару. Она не требует предварительного мытья.

Список адресов, где установлены контейнеры для сбора пластика: улицы Бабушкина д. 31А, Геологическая дома 16А, 21, Цыбикова д. 6, Солнечная дома 12, 17, 37, Терешкова дома 28, 36А, Калашникова д. 11, Конечная д. 4-4А, БКМ дома 17, 18, 20, 23, 24, 27,31, Дашиева дома 6, 9, Ринчино дома 1, 2, 2В, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 26, 28, 29 к1, 105 мкр дома 27, 40, 104 мкр. Дома 2, 5, 111 мкр д. 4, 112 мкр, д.27,26, 115 мкр д. 4, 140 кв. д. 35 (2-я площадка), 40, 56А, 60А, 140А кв. д. 10, 140Б кв.д. 2.

Напомним, ранее, когда «ЭкоАльянс» собрал первую партию мусора из контейнеров для пластика, вместе с пластиком там были обнаружены картон, стекло, алюминиевые банки. Региональный оператор не просит бросать туда такие отходы. В оранжевых баках можно оставить только любую тару из пластика.

«Мы очень надеемся, что горожанам просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к раздельному сбору мусора. Дальше нашими силами мусор отсортируют повторно и отправят в Иркутск на вторичную переработку», - уточнили в «ЭкоАльянсе».

Фото: «ЭкоАльянс»

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ЭкоАльянс сбор пластика

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