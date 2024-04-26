Спорт 26.04.2024 в 10:09

Студенты Бурятии посоревновались в выполнении нормативов ГТО

Первое место заняла команда Технологического колледжа ВСГУТУ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты Бурятии посоревновались в выполнении нормативов ГТО

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) прошел спортивный фестиваль ГТО среди студентов университета. Мероприятие было приурочено к Единому дню ГТО. В этом году в фестивале приняли участие семь команд. 10 юношей и 10 девушек каждой из них сражались за победу и доказательство своей физической подготовки.

- Спортивный фестиваль ГТО в ВСГУТУ стал возможностью для студентов проявить свои способности и научиться работать в команде. Все участники соревнований к труду и обороне готовы!, - отметили организаторы.


По итогам первое место заняла команда Технологического колледжа. Студенты этого колледжа продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и преуспели в выполнении нормативов ГТО. Второе место завоевала команда факультета экономики и управления, в состав которой вошли студенты ВСГУТУ из КНР. Многие участники отметили их решительность и стремление к победе.

Замыкает тройку победителей команда юридического факультета. Они также продемонстрировали отличную физическую форму и умение работать в команде. Особое внимание уделили студентам, которые смогли выполнить нормативы ГТО. Им вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. 

Организаторами выступили преподаватели кафедры «Физическая культура и спорт».


Фото: ВСГУТУ

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