В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили бабушку

ДТП произошло днем 25 апреля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 60-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», ехавший со стороны ул. Волочаевской в направлении Соснового Бора, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 78-летнюю женщину. В результате наезда пожилая женщина поручила травмы, её госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии