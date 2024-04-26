Экономика и бизнес 26.04.2024 в 10:32

В Бурятии насчитывается более 43 тысяч племенных сельхозживотных

Это крупный рогатый скот, лошади, яки, овцы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии насчитывается более 43 тысяч племенных сельхозживотных

Минсельхоз Бурятии поделился интересной статистикой. На начало года в Бурятии насчитывалось 344 тыс. голов крупного рогатого скота, 301,5 тыс. мелкого рогатого скота, 53 тыс. лошадей. Из них -   43,2 тыс. голов имеют племенной статус, то есть это сельхозживотные с родословной и документами.

- В республике в племенном животноводстве задействованы 20 сельхозорганизаций, имеющие 29 свидетельств по разведению 10 пород сельскохозяйственных животных, - сообщили в министерстве.

Это шесть племенных заводов по разведению крупного рогатого скота и лошадей и 23 племенных репродуктора по разведению КРС, яков, лошадей и овец.

- Чем выше племенная ценность чистопородного сельскохозяйственного животного, тем выше его продуктивность. Хозяйства Бурятии разводят «в чистоте» своих животных для закрепления определенного хозяйственно-полезного признака, в основном это мясные качества, - подчеркнули в минсельхозе РБ.

Племенной завод ведет углубленную племенную работу с животными и имеет дело только с лучшей частью породы. Под лучшей частью понимаются чистопородные и высококровные животные класса "элита", которые значительно превосходят по продуктивности и племенной ценности средний уровень. Племенной завод поставляет молодняк дальше по цепочке – племенным репродукторам.

Племенной репродуктор  - это структура, которая размножает животных в целях обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в племенном скоте.

В Бурятии шесть племенных заводов:

- По калмыцкой породе КРС: ООО «Победа» (Бичурский район(, ЗАО «Сутайское» (Мухоршибирский район);

- По казахской белоголовой породе КРС: ЗАО «Комсомольский», СПК «Ульдурга» (Еравнинский район), СПА (к) «Уула» (Мухоршибирский район);

- По разведению лошадей бурятской породы - СПК «Ульдурга» (Еравнинский район);

23 племенных репродуктора:

- По разведению калмыцкой породы КРС: СПК «Иро» (Селенгинский район), ООО «Светоч» (Курумканский район), ООО «Иверия», ООО «Фермер» (Бичурский район), ООО «Буян» (Кяхтинский район), СПК «Колхоз «Искра» (Мухоршибирский район);

- По разведению казахской белоголовой породы КРС: ООО «Куйтунское, ООО «Тугнуй» (Мухоршибирский район), СПК «Иро» (Селенгинский район), ООО «Буян», АПО «Кяхтинское» (Кяхтинский район), СП «Тугнуй» (Мухоршибирский район);

- По разведению герефордской породы КРС: ЗАО «Сутайское» (Мухоршибирский район), ООО «Рубин» (Кабанский район);

- По разведению яков: ООО «Саянская Ока» (Окинский район);

- По разведению КРС молочного направления: черно-пестрой породы КРС - ООО «Рубин» и симментальской породы – СПК «Твороговский» (Кабанский район);

- По разведению овец породы «буубэй»: ООО «Шибертуй» (Бичурский район) и СПК «Ульдурга» Еравнинский район;

- Бурятский тип забайкальской тонкорунной породы разводят в СПК «Иро» (Селенгинский район);

- По разведению лошадей бурятской породы: СПК «Ульдурга» (Еравнинский район), ООО «Тугнуй» (Мухоршибирский район), ООО «Ажалша» (Кижингинский район);

• и русской тяжеловозной породы – ЗАО «Комсомольский» (Еравнинский район);


Фото: Номер один

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