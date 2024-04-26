В Бурятии мастера – парикмахеры подарили новые образы проживающим в центре «Шанс»

В Бурятии мастера – парикмахеры подарили новые образы проживающим в республиканском центре социальной адаптации «Шанс». Благотворительную акцию провели шесть мастеров из школы красоты «L”image» Республиканского многоуровневого колледжа.

- Участие в таком мероприятии не только разительно меняет внешность получателя социальных услуг, но и положительно влияет на его психоэмоциональное состояние, несет в себе и определенную воспитательную миссию. Человек в новом образе всегда чувствует себя увереннее, - отметили в минсоцзащиты РБ.

Даже во время первого и единственного контакта опытный мастер находит возможность побеседовать с клиентом на различные темы, поднять его самооценку.



- Искренне благодарим девушек – мастеров за новые образы, - сказал проживающий в Центре «Шанс» Виктор Ж. - Желаем успехов в их творческой работе, и надеемся на новые встречи!



В минсоцзащиты напомнили, что каждый может помочь тому, кто оказался в сложной жизненной ситуации:

- Не проходите мимо бездомного, вы можете помочь, оставив сообщение о месте его нахождения по тел.: 8(3012) 43-58-32 или оставить заявку о необходимости помощи на официальном сайте центра «Шанс».

Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства «Шанс» расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 183Г.

Фото: минсоцзащиты РБ