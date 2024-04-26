В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за неисправное оборудование в домах

Госстройжилнадзор назначил ТГК-14 три штрафа на общую сумму 210 тысяч рублей по выявленным нарушениям. Организации было известно о некорректной работе расходомеров в многоквартирных домах, но мер по устранению нарушений не предпринималось.

В результате потребителям произведены крупные доначисления за теплоснабжение, а оспорить эти суммы они смогут только в суде.

«При корректировке оплаты за теплоснабжение для домов по улицам Ключевская, 42а, Ключевская, 43, Фрунзе, 16 потребителям доначислили более 150 тысяч рублей. Причиной стали некорректно работающие расходомеры, либо их отсутствие. Доначисления провели по всем правилам, однако, свою обязанность своевременно устранить нарушения теплоэнергетики проигнорировали», - уточнили в Госстройжилнадзоре.

- Штрафы ресурсоснабжающим организациям - только одна сторона неэффективной работы в многоквартирных домах. К сожалению, жители плохо понимают, что контроль за работой управляющей организации, активный Совет многоквартирного дома помог бы избежать крупных счетов. Когда налажен диалог между управляющей организацией и собственниками, возможно своевременно отследить и исправить нарушения в работе приборов учета. Госстройжилнадзор рекомендует пересмотреть работу уже существующих Советов домов и создать их там, где они отсутствуют, - подчеркнул руководитель ведомства Николай Павлюк.

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