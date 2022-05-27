Общество 27.05.2022 в 16:00

Кладбище или сквер благоустроят в Кабанске в 2023 году?

Перечень объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» еще не утвержден
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Текст: Станислав Сергеев
Кладбище или сквер благоустроят в Кабанске в 2023 году?
В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кабанском районе планируется обустроить 13 общественных и 15 дворовых территорий.

В 2023 году работы по благоустройству в районе продолжатся. Однако адресный перечень еще не утвержден.

В селе Кабанск жители сами решают, что войдет в адресный перечень благоустройства на следующий год. На сайте 03.gorodsreda.ru на выбор представлено два объекта: сквер Ленина и входная группа на территорию кладбища.

Голосование за объекты благоустройства предоставляет возможность жителям республики проявить инициативу и самим определить место, которое преобразится уже в следующем году. Для участия в формировании комфортной городской среды вам необходимо лишь зайти на сайт 03.gorodsreda.ru, авторизироваться через "Госуслуги" и сделать свой выбор.

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